Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu: İş yerlerinin inşa ve teslim süreci hızlanmalı

MALATYA / EKONOMİ

Malatya çarşı merkezinde devam eden iş yerlerinin inşa ve teslim sürecinin hızlanması gerektiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ticari alanların yapım ve teslim aşamasının TOKİ deprem konutlarıyla paralel bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İş yerlerinin ne kadar hızlı tamamlanır ve teslim edilirse, şehrin o kadar hızlı ayağa kalkacağını ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çarşı içerisinde inşası süren alanda 4 bin 709 işyerinin yapıldığını aktardı.

Başkan Sadıkoğlu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre Malatya’da 27 bin 500 bağımsız iş yeri deprem sonrası kullanılamaz hale geldi. Esnafımız şehrin muhtelif yerlerinde kurulan 3 bin 500 geçici iş yerinde ticaret yapma gayretinde. Yaklaşık 4 bin esnafımız yeniden kiraladığı iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geriye kalan 20 bin iş yerindeki firmaların bir kısmı ticari faaliyetini sonlandırdı, bir kısmı da şehri terk etti. Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şuan çarşı merkezinde inşası devam eden iş yeri sayısı 4 bin 709. Bu sayı elbette yeterli değil. İnşa süreci başlayan iş yeri sayısı artırılmalı ve süreç hızlandırılmalı. İş yerleri ne kadar hızlı tamamlanır ve teslim edilirse, şehir o kadar hızlı ayağa kalkacaktır” dedi.