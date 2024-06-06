Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu: Konteynerde iş yapamayan işletmeler bir bir şehri terk ediyor

MALATYA / EKONOMİ

Bölgede 1 yıldır mücadele eden ancak ticaret yapamadığı için konteynerini teslim edip şehri terk eden yüzlerce işletmenin olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kalıcı deprem konutları tam anlamıyla tamamlanıp teslim edilmediği için Malatya’dan göç sürüyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan işletmeler kalıcı ve sağlıklı bir ticaret alanı bulamadığı için kenti bir bir terk ediyor. Şehrin farklı noktalarına kurulan konteynerlerde esnafımız iş yapamıyor. Yıkılan Öğretmenevinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki birçok esnafımız siftah dahi yapmadan günü tamamladığını bizlere iletti. Çarşı merkezindeki ticari alanlar bir an önce tamamlanmalı ve mağduriyet olmadan adaletli bir şekilde firmalara teslim edilmeli. Ticareti ayağa kaldırmadan, şehri ayağa kaldırmak ve göçü durdurmak çok zor” dedi.

Kentte kalifiye personel sorunun büyüdüğünü dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Kalifiye personel kaybımız alınan tüm önlemlere rağmen devam ediyor. Esnaf ve tüccar için daha rantabl işyerlerinin oluşturulmaması işletmeleri bir bir göç ettiriyor. SGK’nın Şubat 2024 verilerine göre 11 deprem ilindeki toplam istihdam kaybı 69 bin 594 kişi oldu. Malatya’nın istihdam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 düştü” diye konuştu.