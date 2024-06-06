Bu yıl unda 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Yardımcısı ve Beşler Un Yönetim Kurulu Mesut Çakmak, bazı bölgelerde yaşanan yağış azlığının yıllık rekolteyi olumsuz etkilediğinin altını çizerek 2024 un rekoltesi tahminlerinin 20 milyon ton, un ihracatında ise yıllık hedefin 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında buğday hasadına ve un ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çakmak, geçtiğimiz sene son yılların ek yüksek buğday rekoltesinin gerçekleştiğini belirtti. Çakmak, bu yıl İç Anadolu’da yağışların azaldığını ve buna bağlı olarak rekoltede düşüş yaşanacağını dile getirirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden üretim beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu sene bölgemizde buğday üretiminde yüzde 10 artış bekliyoruz, yağışlarımız çok iyiydi. Bölgemizde bu sene ekimin yüzde 65’i makarnalık buğdaydan oluşuyor. Dünyanın en iyi makarnalık buğdayı bölgemizde yetişiyor” dedi.

“Piyasada buğday stoğu yok”

Çiftçilerin devlet desteklerine daha fazla erişmesi gerektiğini kaydeden Çakmak, “Devlet her sene çiftçiyi desteklemek adına alımlarını artırıyor. 13.5 milyon ton satın aldı Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl, bu sene alımların artarak devam etmesini bekliyoruz. Ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 12-12.500 arası. Piyasada şuan fazla stok yok. Bu sene faizler yüksek olduğu için kimsenin stok şansı yok” dedi.

Un ihracatında yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 23 ton ile yüzde 25 ihracat artışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Çakmak sözlerini, “Un ihracatı 15 yıldan beri dünya şampiyonu. 1,5 milyar dolarla seneyi kapatırız diye düşünüyorum” şeklinde tamamladı.