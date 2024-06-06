Koluman, ihracat performansıyla gümüş ödül kazandı

MERSİN / EKONOMİ

Bürokratlar ve otomotiv firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinlikte ödülü alan Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Emek ve çabamızın karşılık görmesi çok güzel ama ödüllerle daha da büyüme yolunda adımlar atıyoruz. 2024'de hem ülkemiz hem de şirketimiz adına yeni rekorların geleceğini biliyorum. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Hayata geçirdikleri projelerle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sunmayı amaçladıklarının altını çizen Dr. Önder Ege, “Farklı alanlardaki yatırımlarımızla müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimizde yerlilik oranının yüksek tutulması temel prensiplerimizdendir” ifadesini kullandı.