Koluman, ihracat performansıyla gümüş ödül kazandı
Koluman Otomotiv Endüstrisi A.Ş., Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları onore ettiği ‘İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde gümüş ödüle layık görüldü.
MERSİN / EKONOMİ
Bürokratlar ve otomotiv firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinlikte ödülü alan Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Emek ve çabamızın karşılık görmesi çok güzel ama ödüllerle daha da büyüme yolunda adımlar atıyoruz. 2024'de hem ülkemiz hem de şirketimiz adına yeni rekorların geleceğini biliyorum. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Hayata geçirdikleri projelerle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sunmayı amaçladıklarının altını çizen Dr. Önder Ege, “Farklı alanlardaki yatırımlarımızla müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünlerimizde yerlilik oranının yüksek tutulması temel prensiplerimizdendir” ifadesini kullandı.