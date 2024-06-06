Taşdoğan Tarım, sürdürülebilir tarım için sağlıklı ürünler üretiyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak gübreleme teknikleri ve geliştirdikleri yeni programlarla adından söz ettiren Eforganik Tarım Gaziantep Bölge Distribütörü ve Taşdoğan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Taşdoğan, toz, granül ve sıvı gübre üretiminde yaptıkları yenilikleri anlattı.

Taşdoğan Tarım’ın, sürdürülebilir bir tarımın parçası olmak ve sağlıklı nesiller için sağlıklı ürünler hedefiyle kurulduğunu aktaran Eforganik Tarım Gaziantep Bölge Distribütörü ve Taşdoğan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Taşdoğan, bitki besleme, bitki koruma, tarım makinesi, tarımsal ambalaj ve bitkisel üretim olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösterdiklerini aktardı.

“Üreticiye organik gübrede yeni seçenekler sunuyoruz”

Eforganik bünyesinde 55 bin ton toz ve granül, 15 bin ton sıvı olmak üzere 70 bin tondan fazla özel gübre üretimi yaptıklarını kaydeden Taşdoğan, “Bünyemizde; inhibitörlü, stabilize yeni teknoloji, doğaya dost katı, granül, suda erir ve sıvı gübreler, yüksek çözünürlüğe sahip, kaliteli hammaddeler ile üretilen yaprak ve damla sulama gübreleri, özel formülasyonu ve içinde kullanılan ekstralarla üretilen süspansiyon ve jel makro ve mikro elementli gübreler, bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen organik madde bakımından yüksek, toprak düzenleme ve bitki gelişiminde etkili sıvı, katı, granül, suda çözünür organik ve organomineral gübreler, büyüme ve verim artışını teşvik eden özel formda sıvı gübreler imal ediyoruz” dedi.

Kendi arazilerinde mısır, ayçiçeği, buğday başta olmak üzere bitkisel üretim yaptıklarını söyleyen Taşdoğan, “Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Pakistan, Tunus, Kosava, KKTC, Ukrayna, Irak olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu alanda hızla gelişmekteyiz” şeklinde konuştu.

Eforganik Tarım’ın başta hammadde ihtiyaçları olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, Çin, Rusya, Şili olmak üzere birçok ülkeden ithalat yaptığına değinen Taşdoğan, yapılan hammadde ithalatlarının yanı sıra ülkemizde üretim yapan bazı firmalarında tedarikçiliğini yaptıklarını belirtti. Taşdoğan, sözlerini şöyle tamamladı, “Gübre sektöründe öncü, güvenilir, şeffaf, dürüst, rekabette düzeyli firma olmaya devam edeceğiz. Ekolojiye zarar vermeden sağlıklı nesiller için sağlıklı ürünler yetişmesini sağlamak temel ilkemiz doğrultusunda tüm paydaşlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz.”