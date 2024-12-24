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Maliyetlerin altında ezilen süt üreticileri, ineklerini kesime gönderiyor

Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Mustafa Teke, süt üretimi maliyetlerine getirilen zamlar nedeniyle hayvanların mecburen kesime gönderildiğini söyledi. Teke, daha fazla mağduriyet yaşanmaması için istikrarlı bir yol haritasına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Maliyetlerin altında ezilen süt üreticileri, ineklerini kesime gönderiyor
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TARSUS/EKONOMİ

Borsadan yapılan açıklamaya göre; Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak itibarıyla çiğ sütte tavsiye fiyatının yüzde 17,1 artırılarak 14,65 TL’den 17,15 liraya çıkarılacağını duyurdu. Konseyin bildirisi hayvancılar tarafından sevinçle değil, tepkiyle karşılandı. Alım fiyatına yapılan ve yapılacak zamların zararı karşılamayacağını belirten süt üreticileri; yem, nakliyat, ilaç, veteriner ve elektrik gibi gider fiyatlarının düşürülmesini istedi. 17 yıldır hayvancılık yapan ve sağımhane işleten TTB Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Teke, hayvancılıkta istikrarlı bir yol haritası olmaması sebebiyle mağdur olduklarını vurguladı. Ulusal Süt Konseyi’nin neredeyse 1 yıldır çiğ süte zam yapmadığını aktaran Teke, “Yem fiyatlarına, veteriner hizmetlerine zam üstüne zam geliyor. Hayvanlarımı büyüttüm, süt verecek hâle getirdim. Şimdi çalışanım veteriner çağırmak istediğinde, ‘kesime gönder’ demek zorunda kalıyorum. Bunu kendi isteğimle yapmıyorum. Bizi getirdikleri durum bu” dedi.

Mevcut şartlarda hayvancılık yapmanın akıllıca olmadığını savunan Teke, “Çiğ süte zam gelmiş olabilir ama sanayicilerin bunu uygulamayacağından eminim. Şuan 15 liraya süt sattığım firma kestiği faturaya, 'süt kalite kontrolüne uymadığı için 1 TL iskonto uyguluyoruz' notu düşüyor. Hem düşük fiyata süt satıyor hem de kendi ürünümü kötülemiş oluyorum. Fakat gelir elde etmek için buna mecburum” diye konuştu.

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