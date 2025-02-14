MDTO Başkan Yardımcısı Bedii Canatan: “Limandaki yüksek ücretler, kayba neden olacak”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu, Mersin Uluslararası Limanı’nda (MIP) yaşanan sorunları; yanaşma penceresi uygulaması, fahiş ve sık fiyat artışları, fuzuli işgal, gemilerin yanaşma önceliği, nihai müşteriye ödeme olanağı, oda/sektörle ilişkiler gibi 6 ana başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Ortadoğu, Avrupa ve Asya arasında bir ticaret köprüsü olan Mersin Limanı’ndaki sürdürülebilir faaliyetin kullanıcılarla kurulan güçlü ilişkiler ve kent entegrasyonuyla bağlantılı olduğunu belirten MDTO Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, şeffaf ve güvene dayalı iletişimin operasyonel süreçlerin iyileştirilmesindeki önemini vurguladı. MIP tarafından hayata geçirilen tarife artışları ve uygulamaların liman paydaşlarının rekabet gücünü zayıflatıp enflasyonu tetiklediğine işaret eden Canatan, “2013’ten beri ücretsiz olan ve 2023 Mayıs’ta askıya alınan ‘yanaşma penceresi’ uygulaması, Ağustos 2023'ten itibaren yükleme-boşaltma ücretlerine ilave olarak 20'lik konteyner için 30, 40'lık konteyner için 60 dolar bedelle (TEU başına) yeniden hayata geçirildi. Ücretlendirme, konteyner yükleme-boşaltma maliyetlerinde yüzde 30'un üzerinde artışa sebebiyet veriyor. 1 Ekim 2024 tarihli tarifeyle bazı kalemlerdeki artışlar yüzde 600'lere ulaştı. Ocak 2024'te yapılan yıllık artışa rağmen, Ağustos ve Ekim aylarında yeniden artışa gidildi, mevcut tarifelerde bulunmayan enerji katkı payı gibi ilaveler yapıldı. 2025 Şubat’ta uygulamaya konan son tarifeyle birçok kalemde yeniden artış yapıldı. 2024’te elleçlenen konteyner miktarı baz alındığında tarifede yüzde 12'nin üzerinde artış yapıldığı anlaşılıyor” dedi.



Fuzuli işgal konusu kayıp endişesini getirdi

Alıcı/yükleyiciden kaynaklı bekleme-gecikmenin posta bekleme tarifesi yerine fuzuli işgal olarak nitelendirilmesi ve tahakkuk ettirilen fuzuli işgal ücretinin acenteden tahsil edilmesinin ciddi sorunlara yol açacağını dile getiren Canatan, “Önceki tarifeyle karşılaştırıldığında; fuzuli işgal ücretinde yüzde 400, posta ücretinde yüzde 200 artış yapıldığı görülüyor. Hâlihazırda konteyner harici yükleme/boşaltma ücretlerinin bölge limanlarına göre yüksek olmasının (7,35 USD/ton) yanı sıra, uygulamanın getireceği ilave maliyet ve cezai müeyyideler, kargo gemilerinin rakip limanları tercih etmesine, Suriye, Irak gibi ülkelere yönelik transit yüklerin kaybedilmesine neden olacak. Ayrıca yanaşma önceliğinin geminin demire geliş sırasına göre değil, tamamen işletmenin inisiyatifine bağlı olarak; gemi ve yük kondisyonu, araç-depo nakliye durumu gibi objektif ve somut olmayan ölçütlere dayandırılarak belirlenmesi, adaletsizlik ve ayrımcılık oluşturabilir. MDTO olarak tarife sağduyuyla tarife ve uygulamaların revize edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.