Medlog Lojistik’ten Aliağa’da yeni depo yatırımı

İZMİR / EKONOMİ

2011 yılında faaliyetlerine başlayan Medlog Lojistik, Türkiye çapında 800 çekici, 386 vagon ve 18 demiryolu bağlantılı 26 konteyner deposuyla geniş yelpazede lojistik çözümler sunuyor.

Medlog Lojistik Aliağa deposu; Aliağa limanlarıyla arasındaki 2,5 km’lik kısa mesafe sayesinde dolum faaliyetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Daha hızlı, daha etkin hizmet vermek amacıyla 50 bin metrekarelik alana sahip olan, tam teşekküllü ve bakanlık onaylı 80 tonluk kantarın konumlandırıldığı Medlog Aliağa deposunda müşterilerin VGM (doğrulanmış brüt ağırlık) taleplerinin yanı sıra blok dolum, paletli/kasalı dolum, big bag dolum, bundle dolum, demir çelik dolum, dökme taş dolum ve dökme maden dahil tüm dolum ihtiyaçları karşılanabilecek.