'Salihli’de çiftçi en mutsuz sezonlarından birini yaşıyor'

MANİSA / EKONOMİ

Tarımsal gelirin, toplam gelirin yüzde 60’ını oluşturduğu Salihli’de, aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsimine, ani ve şiddetli yağışlar ve dolu da eklenince meyve ve sebzelerin veriminde önemli ölçüde kayıplar meydana geldi. Masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle ürünlerini tarlada bırakan çiftçiler, en mutsuz sezonlarından birini yaşıyor.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Salihli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalvaç, düzenledikleri toplantıda karamsar tablonun tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirttiler.

Geçtiğimiz hafta yağan ani ve şiddetli yağmurun sergide kuruma aşamasında bulunan üzümlere büyük zarar verdiğini belirten İbrahim Yüksel, “Salihli’de 39 çeşit ticari ürün yetişiyor ve ilçenin toplam gelirinin yüzde 60’ı tarımdan sağlanıyor. Bunun da yüzde 40’ı çekirdeksiz kuru üzümden elde ediliyor. Verimin iyi olduğu ve iklimin olumsuzluk yaşatmadığı yıllarda Ege Bölgesi’nde 300 bin - 350 bin ton üzüm üretimi yapılırdı. Bu sene hem verim, hem de kalite düşüklüğü nedeniyle 190 bin ton civarında bir üretim olacağı tahmin ediliyor. Kuru üzümde Tariş alım yapıyor ve 7 numara için 100 TL’lik fiyat uyguluyor. Verim iyi olsaydı bu fiyat üreticiyi tatmin edebilirdi ama hem verim düşük, hem de masraflar çok yüksek olunca, üretici en az 130-140 TL bandında ürününü satmalı ki kar edebilsin” dedi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da, afet zararlarını tespit etmek için 10 köyde ve 35 ayrı bağda bilirkişiler tarafından çalışma yürütüldüğünü anlattı. Üreticinin kimi kalemlerde yüzde 100’ün üzerinde artan gübre, ilaç, mazot gibi masrafları nedeniyle bu sene en mutsuz yıllarından birini yaşadığını belirten Yalvaç, işçilik ücretlerinin de tavan yapması nedeniyle ürünlerin toplanmadan tarlalarda bırakılması uygulamasıyla bu yıl pek çok üründe karşılaştıklarını anlattı. Yalvaç, domatesin yanı sıra karpuz, kavun, patlıcan ve kapya biberlerin toplanmadan tarlaların sürüldüğünü ifade etti.

'Çiftçinin kamuya borçları ertelensin”

Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, çiftçiyi üretimden soğutmamak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlayabilmek için öncelikle planlı tarıma geçilmesi gerektiğini anlatan İbrahim Yüksel, “Sözleşmelere uyum da sıkı şekilde denetlenmeli. Zeytinyağında bu sene iyi bir verim bekleniyor. Zeytinyağı, salça gibi ürünlere zaman zaman uygulanan ihracat kısıtlamaları gündemden çıkarılmalı. Çiftçi bu yıl doğal afetlerden büyük zarar gördü. Mağdur olan çiftçilerin kamuya olan borçları faizsiz olarak ertelenmeli” diye konuştu.