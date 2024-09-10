Elfamak, yeni projesini WoodTech 2024’te tanıtacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

2024 yılının ilk yarısını yoğun mesai ile geçirdiklerini dile getiren Elfamak Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda 2023 yılının Elfamak için oldukça verimli geçtiğini ve büyümenin 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yılbaşında yaklaşık 5 aylık üretim kapasitesini dolduracak sipariş aldıklarını ifade eden Düzgün, şu anda da mevcut siparişlerin sevkiyatını yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını da kaydetti.

“Ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz”

Elfamak’ın ağaç işleme makine sektöründeki serüveninin 2012 yılında başladığını hatırlatan Bahattin Düzgün, "O tarihten bu yana sürekli olarak ürünlerimizi geliştirip güncelleyerek bugünlere geldik. Kapı üretim makinelerinden delik delme makinelerine, CNC hatlarından pres makinelerine kadar pek çok yüksek teknolojili makineyi kendi bünyemizde üretiyoruz” dedi. Ayrıca kalıp, model ve döküm sektörüne yönelik CNC makineleri üretimine de dikkat çeken Düzgün, en son gerçekleştirdikleri 3 bin milimetre eninde ve 12 bin milimetre boyundaki özel projeyi AR-GE ekibiyle birlikte hayata geçirdiklerini belirtti.

“Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz”

Firmanın güçlü mühendislik temeline vurgu yaparak Düzgün, "Elfamak olarak, teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm birimlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Global pazarda 30’a yakın ülkeye ürün sevkiyatı yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl Rusya, Fransa ve Ligna 2023 fuarlarına katılarak uluslararası ağlarımızı genişlettik. Bundan sonraki süreçlerde de hem bu fuarlar hem de belirlediğimiz bazı bölge fuarları için katılım sağlamaya devam etmek istiyoruz. Bu bölgeler içinde ürün yelpazemizde ve kullandığımız teknolojilerde sürekli güncelleme yaparak bayi ve satış ağlarımızı güçlendirip, dünya pazarında var olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapay Zeka’yı ürünlerimize entegre edeceğiz”

Elfamak’ın WoodTech 2024 Fuarı’nda tanıtılacak yenilikçi projelerden bahseden Bahattin Düzgün, "WoodTech 2024 Fuarı’nda tanıtımını yapacağımız bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ürettiğimiz CNC makinelerini internet üzerinden online, interaktif bir şekilde 3 boyutlu görerek, arıza, verimlilik, üretim süreçleri ve kar-zarar durumuna kadar izleyebileceğiniz bir ara yüz geliştirdik. WoodTech 2024 Fuarı’nda bu ara yüzün lansmanını yapmayı planlıyoruz. Yazılım ve elektronik gibi alanlarda güçlü bir ekibimiz olduğu için makinelerimize sürekli yeni teknolojik gelişmeler eklemeye devam edeceğiz. Mevcut ürünlerimizde uzaktan erişim imkanı sağlayan altyapı teknolojimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde yapay zeka ile ilgili teknolojileri de entegre etmeyi planlıyoruz" dedi.

“Yerli üretici daha çok desteklenmeli”

Düzgün, sektörde kaliteli üretim yapan firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, sektöre girecek yeni firmalar için kalite odaklı standartların getirilmesinin önemini vurguladı. Sektörde kalifiye eleman eksikliğine dikkat çeken Düzgün, eğitim sisteminin, meslek liselerinin ve ilgili odaların bu konuda ileriye dönük çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yerli firmaların dünya pazarında daha etkili olabilmesi için ülkeler arası ticari anlaşmaların yapılması ve yurt dışı pazarlama ile reklam çalışmalarının desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Düzgün, Çin’in bu alanda milli bir stratejiyle hareket ettiğini, benzeri modellerin Türkiye’de de uygulanabileceğini belirterek, yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.