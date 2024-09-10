'Eskişehir, hava ulaşımında merkez olabilir'

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli havayolu ulaşımının bir sanayi ve eğitim şehri olan Eskişehir için çok önemli ve elzem bir konu olduğunu belirterek, sefer sayılarının arttırılması gerektiğini belirtti.

Eskişehir’in havayoluyla ulaşım bakımından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Küpeli, “Geçmiş yıllarda somut atılan adımlar çok kısa süreli oldu, kalıcılık sağlanmış olsaydı bugün Eskişehir havayolu ulaşımında çok başka bir noktada olacaktı. Hala geçmiş kalmış değiliz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi her ay ve yıla ilişkin ülkemizdeki havaalanlarının istatistikleri sürekli yayınlıyor. Bizde 2009-2023 yılları arasında Eskişehir havaalanına ilişkin uçuş verilerini derledik ve inceledik. Son 15 yıl verilerine baktığımızda Eskişehir havaalanı yolcu ve uçuş sayısı bakımında çok büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Eskişehir’de yaşayanlar ile kente gönül verenlerin 15 yılda sanayi, eğitim ve ticarette çok önemli işlere imza atarak büyük bir ekonomi ortaya çıkardıklarını aktaran Küpeli, “2009 yılında Eskişehir’de sanayimizin ihracatı 1,5 milyar dolardı, 2024 yılı sonunda 4,5 milyar dolara ulaşacak. Artış yüzde 200. 2009 yılında 120 ülkeye ihracat yapıyormuşuz şimdi 160 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 12’inci şehriyiz. Eskişehir OSB’de üretimde olan firma sayımız 2009’da 332 iken şimdi 661’e ulaşmış durumda. Artış yüzde 100. Bu arada inşaatı süren 250’yi aşkın sanayi tesisimizde hızla üretime başlamaya hazırlanıyor. Diğer yandan 2009 yılında OSB’de çalışan sayısı 30 bin kişiyken şimdi neredeyse 50 bine ulaştı. Artış miktarı yüzde 67. Ek olarak 2009 yılında Eskişehir’in genelinde sanayide çalışan sayısı 43 bin kişiyken şimdilerde bu sayı 75 bin kişiyi geçti ve artış oranı yüzde 75 düzeyinde. Sadece sanayi sektöründe 50’inin üzerinde yabancı sermayeli firmamız var ve bunların yıllık ihracatı 1 milyar dolardan fazla. Bunun yanı sıra havacılık sektöründeki yıllık ihracatımız ise 500 milyon dolara ulaşmış durumda ve dünyadaki havacılık sektöründeki büyük üreticilerle çok yoğun bir ilişkimiz ve ticaretimiz var. Ek olarak 2009 yılında Eskişehir’deki otellere gelen sayısı 154 bin kişiyken, 2023 yılı sonunda 537 bin kişiye ulaşmış. Otellerdeki geceleme sayısı 238 binden 854 bine çıkmış. Üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayımız 2009 yılında 42 bin kişiyken bugün 115 bin kişiye ulaşmış durumda” diye konuştu.

Eskişehir havaalanına 15 yılda 1 milyon yolcu geldi

“Eskişehir gerek ülke içi gerekse de ülke dışı yolcu sayısı bakımından ve uçak başına düşen yolcu ortalaması yönünden artan bir potansiyele sahip olduğu görünmektedir” diyen Nadir Küpeli, “Eskişehir’in her açıdan bu kadar büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, hala havayolu ulaşımında İstanbul ve Anadolu şehirlerine düzenli seferlerin olmaması nedeniyle ekonomik olarak büyük bir kayba neden olmaktadır. Mevcut sefer sayılarına baktığımızda, kısıtlı uçuş sayısına rağmen 2024 yılının ilk 7 ayında Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 50 bin kişiden 64 bin kişiye ulaşmıştır. Ve bu yolcuların hepsi yurtdışından gelen kişilerdir. Aynı dönemde gelen uçak sayısı yüzde 32 artarak 317’den 417’e ulaşmıştır. Her ne kadar farklı kategorilerde olsak da çok sık karşılaştırıldığımız Zafer Havaalanına gelen yolcu sayısı ise aynı dönemde yüzde 20 azalarak 47 binden 38 bine inmiş ve gelen ticari uçak sayısı ise yüzde 18 azalış göstermiştir. DHMİ verilerinden de görüldüğü üzere onca yaşanan olumsuzluklara rağmen Eskişehir gerek ülke içi gerekse de ülke dışı yolcu sayısı bakımından ve uçak başına düşen yolcu ortalaması yönünden artan bir potansiyele sahip olduğu görünmektedir. 15 yıllık dönemde Eskişehir’e havayoluyla 94 bin iç hat yolcusu 947 bin dış hat yolcusu olmak üzere 1 milyonun üzerinde yolcu gelmiştir. 2009’lu yıllardan başlayarak İstanbul’a ve bazı büyük şehirlerimize düzenli uçak seferleri koyulmuş olsa ve bunların kalıcılığı sağlanıp sefer sayıları zamanlar artsaydı, bugün muhtemelen Eskişehir havaalanına gelen yolcu sayısı, yılda en az 2,2 milyon kişinin üzerinde olacaktı” dedi.

Yurtiçi yurtdışı uçak seferleri arttırılmalı, devamlılık sağlanmalı

Eskişehir’in hava ulaşımının da kısa sürede önemli bir ulaşım üssü olacağını düşündüğünü vurgulayan Küpeli, “Artık ileriye bakma zamanı. Elimizde çok değerli bir havaalanımız var ve bunu çok daha aktif ve efektif kullanmamız gerekiyor. Öncelikle sanayimizin ve iş adamlarımızın en büyük beklentisi THY başta olmak üzere İstanbul havaalanına her gün sabah ve akşam olmak üzere düzenli seferlerin konulması gerekiyor. Bizim burada talebimiz özellikle küçük dar gövdeli ve az yolcu alan uçaklarla seferlere başlanması, talep arttıkça daha büyük gövdeli ve daha fazla yolcu alan uçak tiplerine geçilmesidir. Artık zorunlu bir ihtiyaç haftanın belli günlerinde özellikle İzmir, yeni açılan Adana-Mersin havaalanı, Antalya, Erzurum, Van, Gaziantep, Trabzon ve Samsun düzenli ve bağlantılı seferler konulması çok faydalı ve yerinde olacaktır. İstanbul’dan kalkıp bu illere giden bazı uçakların bağlantılı olarak Eskişehir’de uğrayarak yolcularını alması, dönüşte yine buraya uğrayarak yolcularını bırakması İstanbul’a uçuşa devam etmesi bizler açısından çok faydalı olacaktır” açıklamasında bulundu.

Ayrıca yurt dışına yapılan uçak seferlerine mutlaka yeni ülkeler ve şehirler eklenmesi gerektiğinin altını çizen Nadir Küpeli, “Eskişehir sanayinin Avrupa ülkeleri ve ABD ile yoğun ticari ilişkisi ve ihracatı olduğu için özellikle AB ülkelerine yönelik seferler arttırılmalı ve uçuşlar daha uygun saatlere kaydırılmalıdır. Ben önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah önemli ve kalıcı adımlar atılacağına ve Eskişehir’in yıllardır süren bu talebinin olumlu yönde nihayete ereceğine inanıyorum. Havacılık sanayinin ülkemizdeki en köklü ve en önemli merkezi olan Eskişehir’in, hava ulaşımının da kısa sürede önemli bir ulaşım üssü olacağını düşünüyorum. Sosyo-ekonomik yönden bir çekim merkezi olan Eskişehir’in havayoluyla ulaşım imkanları en kısa sürede genişletilmelidir. Ayrıca havaalanındaki uçak seferlerindeki artış, burayı işleten Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne de maddi olarak önemli bir gelir sağlayacağını da unutulmaması lazım. Bu önerilerimiz hayata geçirilirse kazanan Eskişehir ve ülkemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.