Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, sektörü değerlendirdi. Son yıllarda yetiştiricilikte yapılan yatırımlarla Türkiye’deki üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiğini dile getiren Yamanyılmaz, günümüzde 1 milyon tonu aşan toplam üretim miktarındaki 556 bin tonun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini bildirdi. Avlanan deniz ürünleri miktarının 420,5 bin ton, avlanan iç su ürünleri miktarının ise 33,5 bin ton düzeyinde olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, “Levrek, çipura, alabalık ve somon gibi yetiştirilen balıklar ihracatta başı çekti. Sektörümüz 2023 yılında 271 bin 488 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdü. Bu dönemde levrek ihracatımız yüzde 2 artışla 517 milyon dolar, çipura ihracatımız yüzde 12 artışla 418 milyon dolar oldu. Omega-3 deposu Türk somonu yüzde 9 artışla 376 milyon dolara yükseldi. Alabalık ihracatımız yüzde 12 artışla 112 milyon dolara, orkinos ihracatımız 51 milyon dolara ulaştı” dedi.

2024’ün ilk 7 ayında yüzde 11’lik artış

Dünyanın dört yanındaki fuarlara katılarak, Türk balığının en fazla tercih edilen ve tüketilen gıda olması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Yamanyılmaz, yürütülen çalışmaların 2024 yılı ihracat performansına olumlu yansıdığına işaret etti. Ocak-Temmuz ayları arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1 milyar 92 milyon dolar ihracat değerine ulaşıldığını kaydeden Yamanyılmaz, “7 ayda 177 bin 710 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendirdik. En çok ihraç edilen ürün grubu listesinde taze soğutulmuş balıklar 514,3 milyon dolar değerle ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artış sağladık. Balık filetoları 249,2 milyon dolarla 2’nci, dondurulmuş balıklar 208 milyon dolarla 3’üncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde en önemli pazarlar Rusya, İtalya ve Hollanda oldu. Rusya’ya yüzde 8 artışla 191,1 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 31 artışla 150,7 milyon dolar, Hollanda’ya yüzde 2 artışla 98 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Japonya, Polonya, Irak, Litvanya, Slovenya, Mısır ve Libya pazarlarında ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladık. Sektörümüz 2 milyar dolar hedefine hızla ilerliyor” diye konuştu.

ASHİB’in katkısı 71 milyon dolar

Geçen yıl 92 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk su ürünleri sektörünün en önemli pazarının yüzde 42 payla AB ülkeleri olduğunu aktaran Yamanyılmaz, “2023’te Rusya’ya 325 milyon, İtalya’ya 188,5 milyon, Birleşik Krallık’a 156,8 milyon, Hollanda’ya 149,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere Yunanistan, Almanya, Birleşik Devletler, İspanya, Japonya takip etti. ASHİB olarak geçen yılki performansa 71 milyon dolar düzeyinde destek verdik” ifadesini kullandı.