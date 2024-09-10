Mersinli emlakçılar, ‘Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne hazırlanıyor

MERSİN / EKONOMİ

Gayrimenkul Sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve Güncel Vergilendirme Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı, MTSO hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gayrimenkulün hem Türkiye hem de Mersin için önemli bir sektör olduğunu belirten MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Her sektör olduğu gibi emlak sektörü de inişli çıkışlı zor zamanlardan geçiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu süreci kendisini geliştirip yenileyerek değerlendirenler böylesi dönemleri güçlenerek atlatır. Bu noktada 39 No’lu Komitemizin güzel çalışmaları var. Bu toplantı da onlardan biri. Ticaret Bakanlığımızın ve Vergi Dairesi’nin temsilcileri burada. Elektronik ilanla yetkilendirme konusunda önemli bilgiler paylaşılacak. Güvenirliği sağlayacak bir sistem. Ticaretin doğru insanların eliyle yapılmasına imkân sağlayacak bir düzen” dedi.

‘Emlak komisyonculuğunun vergilendirilmesi’ konulu sunum gerçekleştiren Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Müdürü Emrullah Aslan ise uygulamada yapılan değişikliklerle artan cezalara değinerek, katılımcıları hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Önümüzdeki süreçte gayrimenkul sahiplerinin kira vergisiyle karşılaşacağını bildiren Aslan, kiraların banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu sayede gayrimenkul kiralamalarında hem alıcı hem satıcı belirlenecek. Bu uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri vergilendirmesiyle ilgili veri tabanı oluşturacak. Ardından hızlıca beyana dönüştürüp kiralar vergilendirilecek” diye konuştu.