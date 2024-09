Mono, işletmelerin operasyonel süreçlerini tek çatı altına taşıdı

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

İşletmelere özel olarak uyarlanabilen yerli ve milli yazılım Mono, internetin olduğu her yerde hem web ara yüzü ile PC, hem de her platforma özel uygulamalarıyla da tüm Android tabanlı mobil telefon ve tablet ile tüm iPad ve iPhone’lar vasıtasıyla işletmelerin etkin yönetimini sağlıyor.

Appelier Yazılım Kurucusu Can Erdi Kara ile Pars Makine Kurucusu Alper Gün tarafından geliştirilen yazılım, her sektörde kullanılabilme özelliğine sahip.

Projenin mimarlarından olan Havacılık ve Uzay Mühendisi Can Erdi Kara, Pars Makine Kurucusu Alper Gün ile bir yıl önce iş insanları tarafından düzenlenen eğitime destek yemeğinde tanıştıklarını belirterek, “Firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak, bütün süreçleri daha verimli hale getirecek, basit ve kolay ulaşılabilecek bir yazılım oluşturmak için yola çıktık. Ana hedefimiz çok iş yapan tek bir yazılım yaparak verimi artırmaktı. Mono ile bunu başardık. Biz bütün kurgumuzu her tür firmaya uyarlanabilecek şekilde yaptık. Hazır bir paket değil, her firma için uyarlanabilecek bir ürün ortaya çıkardık" dedi.

Mono’nun tek bir yazılım içinde insan kaynaklarından satış sonrası desteğe, üretimin takibinden satış ve satın alma süreçlerine kadar her aşamayı kapsayan bir yapı sunduğunu anlatan Kara, “Kurumsal hayatta olması gereken parça bazlı takip yapılarak, her parçanın ömür döngüsü yönetimini yapabiliyorsunuz. Ayrıca yöneticilere ve işverenlere ayrı raporlama ekranları da bulunuyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, internet bağlantınız varsa firmanızla ilgili her bilgiye ulaşabilirsiniz" diye konuştu.