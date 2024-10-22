Megates, modüler hücre ihracatı için hazırlıklara başladı

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 2013 yılında elektromekanik sektörüne giriş yapan Megates, ihracat için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı.

4 bin metrekaresi kapalı toplam 8 bin metrekare alan üzerinde elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kullanılan modüler hücre ve beton köşk üretimi yapan firma, Aselsan, Tigem, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik ettiği ürünlerle dikkat çekmişti. Yeni nesil çevreci ve rekabetçi ürün portföyü hazırlayan firma, 2025 yılın son çeyreğinde ihracat ordusuna katılmayı hedefliyor. Megates Genel Müdürü Melih Taha Akpınar, dış pazarlara yönelik geniş bir pazar araştırması yaptıklarını ve Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

İlk etapta ihracata yönelik olarak modüler hücre çeşitlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Melih Taha Akpınar, “Bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt içi pazarlarımızın ihtiyacına yönelik ürünler geliştirip ürettik. Ancak iç pazardaki resesyon nedeniyle üretim enerjimizi artık yurt dışı pazarlarda değerlendirmek istiyoruz. İlk etapta 36 kV modüler hücre imalatımızı çeşitlendireceğiz. 2025 yılının son çeyreğine kadar 7-24kV güce sahip olacak modüler hücre ürünlerimizi portföyümüze eklemeyi planlıyoruz. Gelişen ülke pazarını yakından takip ederek pazarlama ağımızı genişletiyoruz. Ayrıca, beton köşklerimiz için 2026 yılına kadar Ankara'da yeni bir tesis kurmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla iç pazarda daha güçlü hale gelerek, yurt dışı pazarlara daha geniş bir kapasite ile açılabileceğiz” dedi.

Portföyünü daha çevreci ve rekabetçi ürünlerle genişletiyor

Çevreye duyarlı ve minimum bakım-onarım gerektiren yeni nesil ürünlerini piyasaya sunmaya hazırlandıklarını kaydeden Melih Talha Akpınar, “İhracattaki ilk hedeflerimiz arasında Afrika, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri yer alıyor. Azerbaycan’dan teklifler almaya başladık. Bu bölgelerde yüksek rekabet gücü sağlayacak vakum teknolojisi ile çalışan yeni nesil çevreci ürünlerimizle sektörümüzde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Aylık olarak yaklaşık 300 adet modüler hücre, 60 adet beton trafo merkezi üretme potansiyelimiz var. Üretim potansiyelimizi ağırlıklı olarak yüksek katma değerli yeni nesil ürünlerimizin üretiminde değerlendirerek ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına da katkı sağlayacağız. 2025 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında düzenlenen elektromekanik sektör fuarlarındaki yerimizi de alacağız. Üretimdeki yatırımlarımızla pazarlama gücümüzü artıracak yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şu anda 25 kişilik ekibimizle bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor, ilerleyen dönemlerde istihdamımızı daha da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kurduğu yeni iş birliğiyle GAP bölgesi için hızlı şarj istasyonu üretimine başlayacak

Talaşlı üretim hatlarında ciddi bir atıl kapasitelerinin olduğunu kaydeden Melih Talha Akpınar, buradaki boşluğu doldurmak üzere fason üretim yapacaklarını söyledi. Ulusal bir elektromekanik markasıyla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Akpınar, “Talaşlı imalat hatlarımız şuanda yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor. Buradaki kapasitemizi MYD ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak alçak gerilim pano üretimiyle değerlendireceğiz. Bu alanda ülkemizde üretim yapan bir firmayla görüşmelerimiz olumlu olarak devam ediyor. İşbirliğimizin sonucu olarak elektrikli araç hızlı şarj istasyonlarında da kendi markamızla üretime başlamayı hedefliyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinde bu alanda büyük bir açık var. Dolayısıyla elektirikli araç piyasasının buradaki gelişimi biraz zayıf olarak seyrediyor. Hızlı şarj istasyonları ile Güneydoğu ve çevre illerindeki bu boşluğu kendi markamızla dolduracağız. Daha yaşanabilir bir çevre yaratma hedefine katkı sağlayacağız.”