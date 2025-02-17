MEGEM, Eskişehir sanayisinin geleceğini şekillendiriyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve beraberindeki heyet, Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ni (MEGEM) ziyaret etti. Heyet, ziyaret kapsamında, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya’dan kurum hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette MEGEM A.Ş. Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç, Genel Koordinatör ve Teknik Müdür Aytekin Sayal ile eğitmenler hazır bulundu.

MEGEM’in 2009 yılında Eskişehir OSB çatısı altında kurulduğunu ve kurulduğu günden bu yana Eskişehir sanayisinin nitelikli personel ihtiyacını karşıladığını belirterek MEGEM’in yapısı, verilen eğitimler ve projeler hakkında bilgi veren Samet Özkaya, 'Merkezimiz yıllardır Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım ve Montaj Operatörlüğü alanlarında başarıyla eğitimler vermektedir. Sanayimizin bu alanlardaki ihtiyaçlarına karşılık gelerek büyümesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına eğitim programlarımızı sürekli güncelliyor, kursiyerlerimize en güncel teknik bilgileri ve uygulamalı deneyimleri sunuyoruz. Yine MEGEM bünyesindeki TÜRKAK Akreditasyonuna sahip olan Test Laboratuvarımızda da birçok alanda sanayimizin ihtiyaç duyduğu testleri yapıyor ve raporluyoruz. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla MEGEM’e iki yeni meslek dalı ile yeni test yetenekleri daha kazandıracağız. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Kalkınma Ajansımızın mali katkılarına ve destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

"Bu iş birliği ile sanayimize daha fazla katkı sunabiliyoruz"

BEBKA’nın her zaman yanlarında olduklarını aktaran Özkaya, “Sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda BEBKA’nın büyük desteklerini görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde sağladıkları katkılar, eğitim altyapımızın güçlenmesine ve kursiyerlerimizin daha iyi imkanlara sahip olmasına olanak tanıyor. Bu iş birliği sayesinde Eskişehir sanayisine daha fazla katkı sunabiliyoruz. Desteklerinden dolayı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne ve BEBKA’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

"MEGEM büyük katkı sağlıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ise, MEGEM’in Eskişehir sanayisine sağladığı katkının önemine vurgu yaparak, “Sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. MEGEM gibi kurumlar, sanayinin gereksinim duyduğu teknik ve kalifiye elemanları yetiştirerek, sektörün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Burada verilen eğitimlerin hem bireysel hem de bölgesel kalkınma açısından büyük değer taşıdığını görüyoruz” dedi.

"Projelere destek vermeye devam edeceğiz"

MEGEM’in eğitim programlarını ve sanayi ile olan iş birliğini takdir ettiklerini belirten Şimşek, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere verdikleri önemi dile getirdi. Şimşek, “Özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki insan kaynağına yatırım yapmak, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik projelere destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram’da Eskişehir sanayisinin rekabet gücünü artırmak adına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, MEGEM’in bu alandaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bayram, BEBKA olarak sanayiye yönelik eğitim projelerine verdikleri destekten bahsederek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknik becerilere sahip insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik iş birliklerinin süreceğini ifade etti. Ziyaret kapsamında heyet, MEGEM’in eğitim ve test alanlarını gezerek verilen eğitimler ile hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.