Mehmet Balduk Ar-Ge Eğitim Merkezi'nin 3 projesi uluslararası onay aldı

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, Mehmet Balduk Ar-Ge Eğitim Merkezi’nde iki TÜBİTAK projesi ve bir de kendilerinin geliştirdiği faydalı model keçe makinesi projesinin birden çok uluslararası işbirliği ile onaylandığını dile getirdi. Balduk, “Projelerimizi 2022 yılında Nazar Tekstil’in Kurucusu, Kahramanmaraş halkının çok sevdiği babam merhum Mehmet Balduk’un sağlığında başlattık, henüz Ar-Ge merkezi olmadan.

Mehmet Beyin çok önem verdiği Ar-Ge çalışmalarımızı ben de ileri bir aşamaya taşıyarak uluslararası işbirliklerinden onay almayı başardım” diye konuştu. TÜBİTAK ve faydalı model onaylarını aldıktan sonra Ar-Ge merkezi için başvuru yaptıklarını söyleyen Nazlı Balduk, “Bu sebeple merkezimizin ismi Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezi oldu” dedi.

Onaylanan üç proje ile ilgili de bilgi veren Balduk, şunları söyledi: “Projemizden biri TÜBİTAK 1505 kodlu üniversite sanayi işbirliği projesidir. İsmi; Ülkemizde Geliştirilen Farklı Türlerdeki Pamuk Genotipleriyle Türk Tekstil Sektörüne Yüksek Kalitede, Düşük Maliyetli Ve Sürdürülebilir Hammadde Temini Çalışmaları’dır. Projeyle kendi milli supima segmentimizde uzun elyaflı pamuk genotipi geliştirildi. Diğer projemiz ise TÜBİTAK 1707 koldu KOBİ sanayi işbirliği projesidir.

İsmi; Dağınık Verilerin Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi Teknolojileri Kullanılarak Bütünleşik Değerlendirilmesi İle Pamuk Fiyatlarının Önceden Tahmin Edilmesini Sağlayan Ticari Bir Uygulama Geliştirilmesi’dir. Projeyle yüzde 1’in altında hata payı ile tahminlerin doğru gerçekleşmesi sağlandı. Üçüncü projemiz ise; Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığımız faydalı model başvurumuzdur. İsmi; ‘Ring İplik Sektörüne Yönelik Kendine Özgü Tasarruflar Sağlayan Tam Otomatik Keçe Temizleme Makinesi Geliştirilmesi’dir.

Şuan inceleme aşamasında. Ama şirketimiz bünyesinde işletme içinde verimli şekilde kullanılıyor. Tekstil Döküntüsü Teleflerin Alım Satım Süreçlerini Takip Eden Bir E-İhale Uygulaması Geliştirilmesi projemizle de şuan kendi işletmemizde aktif ve verimli şekilde kullandığımız bu modeli iplik satışı için de uygulamayı deniyoruz.”