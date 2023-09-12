Mehmet Özhaseki’nin adı bulvara verildi

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 47 asıl, 51 ek olmak üzere toplam 98 gündem maddesi meclis üyelerince karara bağlandı. Meclise, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi’ni kapsayan ve Develi ilçesi çevre yolu caddesi kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet Özhaseki Bulvarı isminin verilmesi önergesi geldi. Başkan Büyükkılıç, “Yıllarını vermiş bir bakanımız, gururumuz, hemşehrimiz, oylarınıza sunuyorum” dedi. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Ayrıca, yine Sivas Bulvarı’ndan başlayarak, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi önünden Kartal Hava Şehitliği’ne kadar devam eden bulvara, Seyyid Burhaneddin isminin verilmesi de önerildi. Büyükkılıç, “Kocasinan bölgemizde ismini taşıyan mahalle olduğu için ilgili birimin tavsiyesi var” derken, meclis bu önergeyi de oy birliği ile karara bağladı.