“Meke Gölü’nü yılda 2,5 milyon metreküp suyla besleyeceğiz”

BURCU SUNA/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ilçesine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırdıklarını belirterek, 2021 yılında devreye alınan atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nü besleyeceğini dile getirdi.

Meke Gölü eski ihtişamına kavuşacağı an için gün sayıyor

Hayata geçirdikleri atık su arıtma tesisleri sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de arıtılmış suyun tekrar değerlendirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Atık suların çevreye olan olumsuz etkilerini bertaraf etmenin yanında arıtılmış suyun tekrar kullanılması için atık su arıtma tesisleri kuruyoruz. Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 yılı itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü’nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisimiz, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi’ne entegre biçimde yapılıyor. Atık Su Arıtma Tesisi’nden yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan Meke Gölü'nü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu Meke Gölü’ne taşımamız sonucu inşallah Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak. Tüm bu hizmetlerin kazandırılmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleri çok büyük. Başta önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2018-2023 yılları arasında 9 yeni atıksu arıtma tesisi kazandırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cihanbeyli Merkez, Gölyazı, Ömeranlı, Tuzyaka, Huğlu, Üzümlü, Kayasu, Taraşçı ve Karapınar olmak üzere 9 atık su arıtma tesisinin inşaatlarını tamamlayarak işletmeye aldı. Kulu Atık Su Arıtma Tesisi’nde de geniş çaplı bir revizyon gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra, Ilgın, Doğanhisar, Taşkent ve Derebucak atık su arıtma tesisleri için de çalışmalarını sürdürüyor.