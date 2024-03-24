Menemen Serbest Bölgesi’ni MENSER işletecek

AHMET USMAN

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete ile serbest bölge ilan edilen 1.5 milyon metrekare arazi üzerinde Menemen Serbest Bölgesi’ni kuracak ve işletecek olan şirketin kuruluş işlemi tamamlandı. Türkiye’nin 20., İzmir’in 4. serbest bölgesi olacak olan Menemen Serbest Bölgesi’ni MENSER (Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) işletecek. Şirketin kuruluşu 21 Mart 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak tescil edildi.

1 milyon TL sermaye ile kurulan MENSER’in tüm hisseleri Muş merkezli Kay-Sa İnşaat Tekstil Gıda Kuyumculuk Temizlik Güvenlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait. Adresi İzmir - Konak olarak belirtilen şirketin amacı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Ticaret Bakanlığı ile şirket arasında akdedilen ya da akdedilecek olan sözleşme hükümleri çerçevesinde Menemen Serbest Bölgesi’ni kurmak ve işletmek olarak kaydedildi. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre MENSER yönetim kurulu Ayşegül Önder, Esin Önder Çağlayan ve Sadık Okçu’dan oluştu. İlk 3 yıl için şirketi temsil yetkisi Kay-Sa İnşaat adına Esin Önder Çağlayan hareket edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta İzmir’e yaptığı ziyarette bölgenin kuruluş dosyasını tamamladıklarını ve dosyayı en kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı’na sevk edeceklerini söylemişti. Bolat, Menemen Serbest Bölgesi’nde 200'e yakın yeni fabrika kurulacağını, bölgenin yüksek teknoloji odaklı yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ev sahipliği yapacağını dile getirmişti.

30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Menemen Serbest Bölgesi olarak ilan edilen 1 milyon 501 bin metrekare arazi, geçtiğimiz yıl Nisan ayında arazi sahibi Menemen Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmış, ihaleyi Muş merkezli Kay-Sa İnşaat kazanmıştı. Daha sonra ihale katılımcılarından ve söz konusu araziye komşu durumdaki İzmir Serbest Bölgesi’ni işleten İZBAŞ, satış ihalesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Bunun yanında Şehir Plancıları Odası tarafından da bölgeyi serbest bölge ilan eden Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla farklı bir dava daha açıldı.