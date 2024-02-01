MEP, Türk iş dünyasını ekonomi forumu ile Mersin’de buluşturacak

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret eden heyette; Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Dönem Başkanı Servet Özkaya, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği Başkanı Özcan Demir, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Ferudun Gündüz, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği Başkanı Ekrem Sağlam ile Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanvekili Kemal Kaçmaz yer aldı. Kentin önde gelen kurum ve STK’ları ile yapılan görüşmelerde kaydedilip 30 maddeli bir dosya haline getirilen sorun, çözüm önerileri ve talepler Bakan Ömer Bolat’a iletildi. Belirtilen hususlarla ilgili yardımcılarına ve bakanlık genel müdürlüklerine talimat veren Bakan Ömer Bolat, Mersin’in ülke ticaretindeki önemine dikkat çekerek, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Yeni ticari kazanımlar sağlanacak

Kent ekonomisi ve geleceğini yakından ilgilendiren görüşmeyi değerlendiren MEP Dönem Başkanı Servet Özkaya, “Bakanımız, Ticaret Bakanlığımızın himayeleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin katılımı ile Mersin’de düzenlemek istediğimiz ekonomi forumunu ilgiyle karşıladı. İş ve ekonomi forumu vesilesi ile kentimize gelecek delegasyonlar, ticari ataşeler ve iş insanları, yeni ticari kazanımların edinilmesine katkı sunacak. Bakanlık yetkililerinin de bulunacağı geniş katılımlı çalıştay düzenleme düşüncemize de sıcak yaklaşan bakanımız; tarım, turizm, lojistik, gıda gibi konu başlıklarına yeşil dönüşümün de ilave edilmesi tavsiyesinde bulundu” dedi.

Organizasyonlar için kendilerine destek veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür eden Servet Özkaya, iki projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.