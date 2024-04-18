Mermerciler Marble’den umutlu

DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, sektörün katma değerli ürün ihracatına odaklandığına dikkat çekti. Kasapoğlu ayrıca makine sektöründeki gelişime paralel kurulan Makine İhtisas OSB’nin sektöre önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise 300’ün üzerinde firmanın 108 ülkeye ihracat gerçekleştiren Denizli’nin, işlenmiş doğal taş ihracatında ülke lideri olduğunu belirterek Marble’de sağlanacak bağlantılarla liderliği pekiştirmek istediklerini söyledi.

Memişoğlu, “2023 yılı genelinde Denizli’den 27.2 milyon dolar blok mermer ve 213 milyon dolar işlenmiş doğal taş olmak üzere toplamda 240 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti. İşlenmiş doğal taş ihracatında ilimiz ülke çapında zirvede yer alıyor” dedi. Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Başkanı Mehmet Serter ise iyi bir fuar olmasını beklediklerini dile getirdi. Serter, “Sektörümüzün beklentileri yüksek” dedi.

Yılın ilk iki ayında işlenmiş doğal taş ihracatının Denizli’de ve Türkiye’de artış gösterdiğini söyleyen Serter, "Mart ayında bir düşüş vardı. İnşallah bu fuarla beraber tekrar ihracatımız yükselişe geçer diye bekliyorum. Blok mermer ihracatımız için de bu fuarda beklentiler yüksek. Hintli firmaların alımkar olduklarını gördük, gelmek istediklerini söylediler. Umarım blok ihracatı için de firmalar beklentilerini karşılarlar" şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Denizlili firmaların fuarda etkin bir şekilde yer aldığını belirterek, “Denizli’nin, Türkiye’de katma değer yaratacak ürünler açısında kendini geliştirmesi gerekiyor. Klasik usullerle devam edecek olursak dünyanın gerisinde kalmaya başlıyoruz. Katma değer yaratacak ürünlerle markalaşan bir Denizli istiyoruz” dedi.