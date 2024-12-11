Mersin’de, ‘Sulama Tankeri Desteği Projesi’ başlatıldı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ‘Sulama Tankeri Desteği Projesi’ni hayata geçirdi. Çalışmayla kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, yetiştiricilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kuraklık gibi doğal afetlerin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Sulama tankeri teslim töreni, Silifke ilçesindeki Atayurt Hali’nde düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “2024 yılı içinde tarıma 119 milyon TL’lik destek bütçesi ayırmıştık. Şimdi toplam 130 yetiştiriciye yüzde 50 katkı payıyla 3 ton su kapasiteli sulama tankerlerini teslim ediyoruz. 2025 yılı için yüzde 80 artışla bunu 215 milyon TL’ye çıkardık. İnsana dair tüm sosyal politikalarda ayırdığımız pay 2024 yılı içerisinde yaklaşık olarak 830 milyon liraydı. 2025 yılında bunu da yüzde 75 artırdık ve 1 milyar 494 milyon TL’ye çıkardık” dedi.





“Erdoğan’ın söylemini üzüntüyle karşıladım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerle ilgili sözlerini de eleştiren Vahap Seçer, “Sayın Cumhurbaşkanı bize yönelik sözler söylerken, ‘üvey evlat’ muamelesi yapıyor. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıysa, partisi ne olursa olsun belediyeler de devletin bir kurumudur. Bizi SGK’ya şikâyet edip; ‘Şunları bir sallayın, bir sarsın, bir kendine getirin’ söylemini üzüntüyle karşıladım. Bizim sarsılmaya, kendimize gelmeye ihtiyacımız yok” diye konuştu.