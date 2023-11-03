Meslek lisesi mezunlarının istihdamı takibe alınacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Gençlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin istihdam oranlarıyla işgücüne katılımların artırılması konusunun da değerlendirildiği toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR’un birlikte oluşturacakları mezun takip sistemiyle, henüz bir işe yerleşememiş olanların tespitinin yapılarak, istihdamları için danışmanlık ve program desteği sağlanması da kararlaştırıldı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Sakarya’da kurulumunu tamamlayan veya faaliyete geçen Organize Sanayi Bölge sayısının 9’a ulaştığını, söz konusu OSB’lerde faaliyete geçen fabrikaların istihdam sayısının da 29 bin 710 olduğunu ifade etti.

İnşaatı devam eden ve proje aşamasındaki tesisler ile diğer işletmelerin de faaliyete geçmeleri halinde, nihai istihdamın 96 bin 500 kişi olmasının planlandığını da dile getiren Karadeniz, bunun yanında, kurulma aşamasında olan 6 adet daha Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının devam ettiğini, buradaki nihai istihdamın da 37 bin kişi olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Sakarya’nın, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olmakla beraber, tarımdan sanayiye, teknoloji ve üretimden turizme kadar her sektörde hızlı bir büyüme içerisinde odluna da vurgu yapan Karadeniz, “Bu büyümeyi destekleyen en önemli öğelerden birisi de, Sakarya'daki Meslek Liseleri ve bu okullardan mezun olan gençlerin istihdama olan katkısıdır. Meslek Liseleri, istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek açısından kritik öneme haizdir. Bölgesindeki işletmelerin rekabet güçlerini de artırıcı bir etkiye sahiptir. Bu durum, gelecekte daha fazla öğrencinin bu okullara kaydolması ve meslek eğitimi alması gerektiğini gösteriyor. Yapılan çalışmalara bakıldığında, istihdam önümüzdeki dönemde de artışını sürdürecek ve istihdamla büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İstihdam garantisi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, yeni mezun genç öğrencilerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin işgücüne ve istihdama katılım oranlarının artırılması için İŞKUR’la çalışma yapacaklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Yapılacak çalışma ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunlarının istihdam ve işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi için, İŞKUR İl Müdürlüğünce 45 okulumuza İş ve Meslek Danışmanları görevlendirilecektir. Her okul bünyesinde bir öğrenci takip gurubu kurulacaktır. Söz konusu öğrenci takip kurulları, mezunların öncelikle kendi mesleklerinde veya kendi mesleğini de kullanabileceği ikame alanlarda İŞKUR tarafından istihdamları için işgücü talepleri ile eşleştirilmesi sağlanacaktır. Eşleşme sağlanmayan durumlarda ise, İŞKUR’un aktif işgücü programları ile işe yerleştirilebilmeleri için çalışma yürüteceklerdir. Böylece, mezunlarımızın tamamına istihdam garantisi sağlamayı hedefliyoruz.”