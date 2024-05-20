'Meslek lisesi öğrencileri 7 bin 549 iş görüşmesi yaptı'

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı sona erdi. Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı olma özelliğine sahip fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarın meslek lisesi öğrencileri ve mezunları ile Konyalı firmalar açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nda yapılan görüşmelerin, Konya sanayisinin insan kaynağı sorununa çözüm üretmek için atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, “İki gün boyunca devam eden fuarımızı 4 bin 332 meslek lisesi öğrencimiz ve mezunu ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz, 90 firmanın stant açtığı fuar alanımızda firmalarımız ile 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Firmalara CV’lerini bırakan öğrencilerimiz hem staj imkanlarını değerlendirdi hem de istihdam piyasasına katılmak için ilk adımı atmış oldu. Katılımcı firmalarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık” dedi.

Büyükeğen’den teşekkür

Konya’da ilan edilen Mesleki Eğitim Seferberliği kapsamında düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın, sanayiciler ile meslek liseleri arasında istihdam köprüsü olduğunun altını çizen Başkan Büyükeğen, fuarın düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Alanında Türkiye’de ilk olan ve büyük bir örnek teşkil edecek olan, burada iş var, burada istihdam var mottosu ile düzenlediğimiz Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’mızın hayata geçirilmesi için büyük destek veren Konya Valimiz Vahdettin Özkan başta olmak üzere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Memiş Kütükcü’ye, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit’e, fuarımızda stant açan katılımcı sanayicilerimize, mesleki eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, 15-16 Mayıs tarihlerinde Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenmiş, fuar kapsamında 90 firma, kurum ve kuruluş stant açarak, meslek lisesi öğrencileri ve mezunları ile bir araya gelmişti.