Aile şirketlerinin dünyaya açılması ve güncel vergi konuları ETO’da mercek altına alınacak

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, PwC Türkiye - Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri ile Ekonomi Gazetesi’nin iş birliğinde “Aile Şirketlerinin Dünyaya Açılımı ve Güncel Vergi Konuları” başlıklı 21 Mayıs Salı günü düzenlenecek. ETO Mustafa Çekiç Meclis Salonu’nda gerçekleşecek olan seminere PwC Türkiye şirket ortakları Burcu Canpolat, Özlem Güç Alioğlu ve Yasemin Bekgöz konuşmacı olarak katılacak.

Yurt dışı yatırımları konuşulacak

Seminerde aile şirketlerinin dünyaya açılması, yurt dışına açılırken karşılaşılan zorluklar, potansiyel pazar seçimi, vergi yapısı ve süreçleri, risk yönetimi hakkında geniş çaplı bilgi verilecek. Ayrıca yurt dışı yatırımlarda uzman olan PwC Türkiye’nin yapmış olduğu Yurt Dışı Yatırımları Araştırması’ndan da detaylar paylaşılacak.