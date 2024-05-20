Tire OSB, Bitola ile iş birliği yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Kuzey Makedonya’dan Bitola Belediye Başkanı Toni Konjakovski, Prilep Belediye Başkanı Borce Jovcheski, Novaci Belediye Başkanı Stevche Stevanovski, Bitola Ticaret Odası Başkanı Mirko Velkovski, Bitola Zabeni Organize Sanayi Bölge Müdürü Vlado Talevski, Prilep Ticaret Odası Başkanı Nikola Marinoski ile yatırımcı ve iş insanların olduğu heyet, TOSBİ’de incelemede bulundu.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı’nın da hazır olduğu ziyarette, geçen yıl atılan dostluk köprüsü, işbirliği anlaşması ile ticaret köprüsüne dönüştü. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkaracak ekonomi işbirliğine destek vermeyi hedefleyen anlaşmanın imzalarını TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ve Bitola Belediye Başkanı Toni Konjakovski attı.

İki ülke halkları arasında dostluk bağları olduğunu hatırlatan TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, “İş insanları olarak bu dostluk köprüsünü ticari ilişkileri ile güçlendirerek, birbirimizin halklarına değer katacak yatırımlarla, refahı artırmak için birlikte çalışacağız. Bu işbirliği ile teknik bilgi birikimi paylaşımı başta olmak üzerek iki ülke yatırımcılarının birbirlerini tanımasına da katkı sunacak” dedi.

Bitola Ticaret Odası Başkanı Mirko Velkovski de, Türkiye’den bölge olarak 30 milyon euro tarım makinaları ithalatı gerçekleştirdiklerini, ayrıca tekstil ve baskı malzemeleri olarak da 10 milyon Euro değerinde yine Türkiye’den ithalat yapıldığını söyledi. Velkovski “Artık birbirimizle tanıştık. İnanıyorum ki bir sonraki buluşmamızda somut iş adımlarını da atmış olacağız. Biz, ticaret odası olarak bu konuya çok büyük destek vereceğiz” dedi.