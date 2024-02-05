Milas Süt Birliği, köy pompasıyla Milaslı üreticiye ucuz akaryakıt sağlayacak

DUYGU GÖKSU / MUĞLA

Milas Süt Birliği ile Milas Belediyesi arasındaki iş birliği protokolüyle birlikte, Koru’daki arazi 10 yıllığına Milas Süt Birliği’ne bedel­siz olarak kiralandı. Koru’daki tesiste konuşlandırılacak olan köy pompası ile üreticilere uygun fiyatlı akaryakıt temini yapılacak.

Milas coğrafyasında geniş bir alanda 3 bin üyeye hizmet verdiklerini söyleyen Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği olarak üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek, kazançlarını artırmak için girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Koru’daki tesisin Büyükşehir Yasası’ndan önce birlik imkanlarıyla geliştirildiğini hatırlatan Gezgin, Büyükşehir Yasası ile Milas Belediyesi mülkiyetine geçen arazinin, üreticiler için lojistik anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Protokolün üreticilerin girdi maliyetlerini bir nebze olsun düşüreceğini söyleyen Gezgin, “Son yıllarda gelirlerimiz azalırken, üretim giderlerimiz sürekli artıyor. En büyük giderimizden biri de akaryakıt. Bu proje kapsamında üreticilerimize daha uygun fiyatlı akaryakıt temini sağlayacağız. Tesisimizde ise üretimde kullanılan yem, gübre, tohum, ekipman gibi ihtiyaçlarda indirimler sağlayacağız” diye konuştu.

“Süt İşleme Tesisi’nin projesi tamamlandı”

Milas Süt Birliği’nin Milas OSB’deki süt işleme tesisi için proje ve ruhsat işlemlerinin tamamlandığını aktaran Gezgin, tesis inşasını biran önce tamamlayarak, birlik üyelerinin ürettiği sütü ve eti işlenmiş ürün haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gezgin, “Kendi markamızla, kendi ürettiğimiz sütten, etten işlenmiş ürünlerimizi yapmak için süt işleme tesisimizin inşasını hızla bitirmeyi hedefliyoruz. Milas Süt Birliği üyelerimizin ürettiği sütten ayran, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünleri ve yine üyelerimizin ürettiği etten de sucuk, salam gibi et ürünleri üreterek Milas markası ile tüketime sunacağız” dedi.