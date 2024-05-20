Milletvekili Meriç’ten antepfıstığı stokçuluğuna tepki

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’in Coğrafi işaretli tarım ürünlerinin başında gelen fıstıkta yaşanan stok krizine ilişkin duyarsız kalmadı. Fıstığın astronomik rakamlara ulaşmasının kent ekonomisine ciddi zarar verdiğini belirten Meriç, ‘’Fıstık Gaziantep’in en çok tüketilen tarım ürünlerinin başında geliyor. Özellikle tatlıcı esnafı fiyat artışlarında fıstığın pahalı olmasını gerekçe gösteriyor. Bu nedenle Antep fıstığının gerçek fiyatına kavuşması diğer sektörleri de doğrudan etkileyecektir. Bu süreçte fırsatçılara izin verilmemesi ve bu konudaki denetimlerin arttırılması gerekiyor’’ dedi.

‘’Üretici göz göre göre mağdur ediliyor’’

Bu süreçte en büyük zararı fıstık üreticilerinin gördüğüne de dikkat çeken Meriç, ‘’ Hasadın hemen ardından borçlarından dolayı fıstıklarını ellerinden çıkarmak zorunda kalan üreticiler, tüccarların bu durumu fırsata dönüştürdüğünü söylüyor. Taban fiyat isteyen üreticiler, kuraklık ve sulama sorununun rekolteyi düşürdüğünü ve devlet desteğinin de yetersiz kaldığını belirtiyor. Tek geçim kaynağını fıstık olan üreticimiz, yılda bir kez aldıkları mahsulün artık masraflarını karşılayamadığını dile getiriyor. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri aşırı şekilde yükselmiş durumda. Her şey zamlandı ama maalesef ki alın teri, emek değer kazanmadı! Üretici yıl boyunca bankalara borçlanıyor. Dokuz ve , onuncu aylar ise hasat zamanı. Bunu bilen komisyoncular veya tüccarlar, üreticinin elindeki ürünü ucuza almak için diretiyorlar. Üretici de borçlarını ödemek için mecbur kalıp malını satıyor. Vatandaşımızın bir yıllık emeği üç beş tüccarın cebine giriyor. Bu işte en zararlısı benim çiftçim oluyor’’ diye konuştu.

‘’Stokçuluk kent ekonomisine ihanettir’’

Gerek fıstık gerekse diğer tarım ürünlerinde stokçuluk yapmanın kent ekonomisine ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Milletvekili Meriç, ‘’Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi esnafını ziyaret ettiğimde genel şikâyet bu yöndeydi. Tabii kentimizin stokçuluk gibi bir söylem ile anılması imaj açısından da üzücü. Şayet stokçuluğa bir tedbir alınmazsa ithal fıstık gelmeye başlayacaktır. Bu da Antep fıstığının marka değerini olumsuz etkiler. Esnafımızın şikayetlerini not aldım ve çözüm konusunda da girişimlerde bulunacağım’’’ dedi.