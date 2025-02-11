Mobilya ihracatı yeni yıla pozitif başladı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 2025 yılına pozitif başladı. Geçen yılı yüzde 1’lik azalışla kapatan sektör, 2025 yılının ocak ayında yüzde 1,4 artışla 609 milyon 821 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise sektör genelinin üzerinde büyüme oranı kaydederek ocak ayında yüzde 2,8 artış ile 73 milyon 210 bin dolarlık ihracat yaptı.



ABD ve Suriye'de rekor ihracat artışları

Sektörün Türkiye geneli ocak ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Libya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Birleşik Krallık’a yüzde 37,6’lık, Gürcistan’a yüzde 27,4’lük ve Libya'ya yüzde 24,3'lük ihracat artışları gerçekleşti. Sektör, hedef pazarlar arasında olan ABD'de ise yüzde 3,4'lük büyüme kaydetti. AKAMİB’in ocak ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Fransa ve ABD takip etti. İlk 10 pazar içerisinde ABD’ye yüzde 51, Suriye'ye yüzde 50 ve Birleşik Krallık'a yüzde 45'lik ihracat artışı sağlandı.



"Kalıcı ve sürdürülebilir ihracat yapmayı hedefliyoruz"

Sektörün ocak ayı performansını ve 2025 yılı beklentilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “2024 yılı, sektörümüz açısından zorlu bir dönem oldu. Kurun baskılanması ve kur-enflasyon makasının açılması, fiyat rekabetçiliğimizi olumsuz etkiledi ve bu durum ihracat rakamlarımızda gerilemeye yol açtı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen üreticilerimiz ve ihracatçılarımız yıl boyunca büyük bir azimle çalışarak rekabet güçlerini korumak için yoğun çaba sarf etti. 2025 yılını, sektörümüzün yeniden yükselişe geçtiği bir dönem olarak görüyoruz. Faiz oranlarının gerilemeye başlaması ve finansmana erişimin kademeli olarak iyileşmesi önemli. Devletimizin üretim ve ihracat odaklı destek programlarını genişletmesi, firmalarımızın rekabet gücünü artıracaktır. İhracata katkı sağlayacak adımların atılması ile çok daha güçlü bir ivme yakalayabiliriz. Hedefimiz, sadece rakamlardaki büyümeyle yetinmek değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturarak Türk mobilya sektörünü küresel arenada daha güçlü bir noktaya taşımaktır” dedi.