MOYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetmen oldu

İZMİR / EKONOMİ

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. MOYSAD’ın geçen dönem faaliyetlerinin ele alındığı ve yeni dönem yol haritasının belirlendiği genel kurul toplantısında derneğin yeni yönetim kurulu da belirlendi. MOYSAD’ın yönetim kurulu ise Tolga Batallı, Metin Gültepe, Erdoğan Yayla, Alper Aksoy, Kemal Şişman, Haluk Özel, Onur Kıral ve Mehmet Silahsız’dan oluştu.

“Dünya pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz”

Geçen dönem derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Çetmen, MOYSAD’ın 2021 yılında kurulmuş bir dernek olmasına rağmen kısa sürede çok önemli bir mesafe kaydettiğini belirterek, “Hedefimiz yeni dönemde bu başarıları artırarak devam ettirmek olacak. 40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla işyeri ve 500 binden fazla kişiye sağladığı istihdamla 10 milyar doları aşkın bir büyüklüğe sahip olan sektörümüz, global pazarlarda da her geçen gün daha fazla söz sahibi oluyor. MOYSAD olarak amacımız, öncelikle tüm sektörü temsil edecek, güçlü yanlarımızı öne çıkarıp dezavantajlarımızı el birliğiyle ortadan kaldıracak bir yapı kurmak ve daha sonra dünya mobilya ticaretindeki konumuzu daha da güçlendirmektir” diye konuştu.

Türk mobilya pazarının yüzde 50’sini temsil ediyor

Kurucu üyeleri arasında, Türkiye’nin alanında en büyükleri arasında yer alan 20 şirket ve 30’a yakın marka yer alan MOYSAD’ın Türkiye mobilya pazarının yüzde 50’sinden fazlasını temsil ettiğini anlatan Çetmen, “Sektördeki bu gücümüzü, bugün yıllık 8,5 milyar doların üzerinde ihracatı olan sektörümüzün tam manasıyla kayıt altına alınması, kurumsallaşması ve işini yüzünün akıyla yapan firmalarımızın haksız rekabetten korunması için kullanacağız. Bugün dünya mobilya pazarında 7’nci büyük oyuncu olan ülkemizi ilk 5 arasına sokmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.