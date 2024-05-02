MTSO Başkanı Çakır: Enflasyon muhasebesiyle oluşacak kardan vergi alınmamalı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Nisan ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Yüksek enflasyon karşısında alınan tedbirlere değinen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı disiplinli, rasyonel ekonomi politikaları ve tasarruf tedbirleriyle ilgili çalışmaları doğru bulduklarından bahsetti.

Oda ve tüm iş yerlerinde tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Çakır, “2024 yılı başından itibaren Maliye Bakanlığımız tarafından uygulamaya konacak enflasyon muhasebesinden doğacak bu sanal kardan vergi alınmamasını talep ediyoruz. Son zamanlardaki yüksek enflasyon ve yüksek kurdan dolayı şirketlerin stoklarında, makine ekipmanlarında ve döviz olarak koydukları sermayenin değerlerinde çok artış oldu. Bu da şirketlerin bilançolarını şişirerek fiktif, yani gerçekte olmayan bir kar meydana getirdi. Faaliyetten oluşmayan, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bu karın vergisinin alınmaması gerekiyor. Özellikle sermayesi yetersiz küçük şirketler çok büyük zorluk yaşayacaktır. Ekonomimizin omurgası KOBİ’lerin korunmasını talep ediyoruz” dedi.

Toplantıdaki sunumunda iş dünyasına rekabetten kopmamak için Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik teknoloji yatırımı yapmalarını tavsiye eden TEPAV Dış Politika Direktörü Gülru Gezer ise Rus firmalarla çalışırken mutlaka yönlendirme alarak ticaret yapılması gerektiğini vurguladı.