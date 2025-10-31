MTSO Başkanı Çakır: “Faiz artışının iptali yerinde bir adımdır”

MERSİN/EKONOMİ



Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Katılım tarafından kullandırılan hazine destekli sübvansiyonlu zirai kredilerde kredi limitleri aynı kalmış ve faiz oranları artırılmıştı. Bu 2026 yılında kredi kullanacak üreticinin, 2025 yılına göre daha çok faiz ödeyeceği anlamına geliyordu. Yetkililere tabanın sesini gerekçeleriyle anında ilettik. İlgili birçok kurum ve kuruluş anında tepkisini dile getirdi ve bu karar kısa sürede iptal edildi. Yani, eskiden olduğu oranda, eski miktar ve faiz oranları ile sübvansiyonlu krediler devam edecek. Zaten iklimle, su azlığıyla, girdi maliyetlerinin yüksekliği ile mücadele eden, zorluklar içinde üretmeye çalışan çiftimize ve tarımsal üretime zarar verecek olan bu karardan dönülmesi çok yerinde olmuştur” dedi.



“Tarımın tüm paydaşları zirai kredilere kolayca erişebilmeli”

Faiz destekli zirai kredilerdeki indirim oranlarının düşürülmesi ve kredi limitlerinin sabit kalmasının sektöre bütünsel bir olumsuz etki yapacağına dikkat çeken Çakır, “Çiftçinin faiz yükünün ikiye katlanmasının olumsuz etkilerini enflasyon olarak ortaya çıkacağı kesindi. Bir yandan enflasyonla mücadele adına ciddi önlemler alınıp bedeller ödenirken, enflasyon canavarını tetikleyecek böyle kararın doğru olmayacağını dile getirdik. Devletimizin etkin şekilde kullanılan çeşitli tarımsal destekleri var ama bu kredi destekleri içinde en hayati olan destek zirai kredi desteğidir. Bundan dolayı zirai kredi desteğinin limit ve faizi ülkemizin stratejik sektörü olan, ulusal bir güvenlik aracı olan tarım sektörü için önemlidir. Zor durumdaki tarım üreticisi başka finans yöntem ve adreslerine muhtaç olmamalıdır, devletini arkasında görmelidir. Cumhurbaşkanlığının kararıyla, 24 Ekimdeki kararname iptal edildi ve tarım üreticisinin krediye erişimi rahatlatıldı. Bu kararın yaratacağı olumsuz durumu gören ve erken adım atarak bunu iptal eden tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir adımdır. Bir geri adım değil aksine bir yanlışın düzeltilmesi adına çok yerinde bir adımdır” ifadelerini kullandı.