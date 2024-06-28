Müjdat Bayazıt, güven tazeledi 

SS Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, bugün gerçekleştirilen seçimli genel kurulda heyecan dolu anlara sahne oldu. Üç adayın yarıştığı genel kurul, kooperatif üyeleri ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen oy sayımı sonucunda, mevcut başkan Müjdat Bayazıt ve yönetim kurulu üyeleri yeniden başkan seçildi.

Salt çoğunluğun sağlanmasıyla genel kurulun açılışında, divan seçimi yapıldı ve ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Salondaki coşku ve heyecan, yapılan konuşmalarla daha da arttı. Mevcut başkan Müjdat Bayazıt, kürsüye çıkarak salonda bulunanları selamladı ve seçimli genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Bayazıt, konuşmasında, kooperatifin geleceği için önemli adımlar atıldığını ve bu seçimle birlikte daha da güçleneceklerini belirtti.

Gündem maddeleri ve oylama

Gündemde yer alan kararların oylanması ve gelir gider hesaplarının onaylanmasının ardından oy verme işlemi başladı. Oy kullanma işlemi, saat 19.00'a kadar devam etti. Üyeler, yoğun bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy verme işlemi sonrasında sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayımına geçildi.

Seçim sonuçları

Gerçekleştirilen oy sayımı sonucunda, mevcut başkan Müjdat Bayazıt 696 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Yemliha Zarifoğlu 239 oy alırken, Emre Erbilir 125 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte Müjdat Bayazıt ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden görev başına geçti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Müjdat Bayazıt, bir teşekkür konuşması yaptı. Bayazıt, “Bu güveni tekrar tazelediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kooperatifimizin gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi. Bayazıt ayrıca, kooperatifin geleceği için planladıkları projelerden bahsetti ve üyelerin desteği ile bu projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Üyelerin görüşleri

Seçim sonuçlarının ardından bazı kooperatif üyeleri de görüşlerini dile getirdi. Üyeler, Bayazıt'ın yeniden başkan seçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kooperatifin daha da güçlü olacağına inandıklarını belirttiler. Yeniden seçilen yönetim kurulunun, sanayi sitesinin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üreteceği konusunda da hemfikir olduklarını dile getirdiler.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi seçimli genel kurulu, demokrasi ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. Müjdat Bayazıt ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi, kooperatifin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle, kooperatifin daha da büyümesi ve güçlenmesi hedefleniyor.