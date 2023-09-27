Murzioğlu, İSO ilk 500’de yer alan Samsunlu firmaları kutladı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl hazırladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2022 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan dört firma adını yazdırdı.

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri 8 milyar 487 milyon 541 bin 304 TL net satışla listeye 98’inci sıradan girerken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. ise, 3 milyar 644 milyon 209 bin 395 TL net satışla 273’üncü sırada yer aldı. Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ise, 3 milyar 429 milyon 390 bin 692 TL ile listeye 295’inci sıradan listeye girerken, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. de 2 milyar 263 milyon 720 bin 801 TL net satışla 456’ıncı basamaktan listeye girerek Samsun’un gururu oldular.

Yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Murzioğlu, “Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun'dan firmalarımızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve aş sağladılar. Sanayicilerimiz 2022 yılının zorlu koşullarında takdire şayan bir performans ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Çünkü Samsun’da bu potansiyel var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da listedeki firmalarımızın sayısının artması için elimizden gelen tüm gücümüzle katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.