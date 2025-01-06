MÜSİAD Kayseri, ortaklık kültürünü geliştiren yatırımlara devam edecek

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Mehmet Kütahneci, Kadir Andaç ve Can Yılmaz’ın divan heyetini oluşturduğu genel kurulda konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, 2024 yılında özellikle üye ilişkileri ve teşkilatlanma konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, MÜSİAD Kayseri’nin üye sayısının 308’e ulaştığını söyledi. MÜSİAD’ın 84 yurtiçi, 86 yurtdışı teşkilatıyla “Türkiye’nin en büyük sermaye platformu” olduğunun altını çizen Ferhat Akmermer, MÜSİAD’ın oluşturduğu Suriye Masası’yla ilgili de açıklamalarda bulundu. Akmermer, “Kayseri, Suriye’de yapılabilecek çalışmalarda geri durmamalı. Yakın zamanda ilk temasa başlayacağız. Kayseri Şubesi olarak Suriye’de daha fazla bulunacağız” dedi. MÜSİAD’ın birlikte ticaret yapma kültürünü iştirake dönüştürmek için kurdukları KAYMUS hakkında da bilgiler veren Ferhat Akmermer, “80 üyemizin 153 hisseyle ortak olduğu Kayseri MÜSİAD Yatırım AŞ (KAYMUS) bizim dönemimizde devreye alındı. 26. Dönemde de üyelerimizden bu noktada çok ciddi bir teveccüh alıyoruz. Farklı alanlarda kuracağımız yeni iştiraklerle de karşınızda olacağız. Ortaklık kültürü ve yapısını daha da genişletmek istiyoruz” diye konuştu. Genel kurulda, Genç MÜSİAD’da da bayrak değişimi oldu. Mevcut Başkan Mehmet Kavafoğlu, başkanlığı Burak Kınış’a devretti.

Ödül töreni öncesi konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, “Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olarak, hem kendi vatandaşlarına hem de mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor. Zorlukları aşarak yeni bir başlangıca, yeni bir yıla geldik. 2023 yılında G20 ülkeleri arasında yüzde 5,1 büyümeyle üçüncü sırada yer aldık. Bu başarı, milletimizin azmi ve çalışkanlığı sayesinde gerçekleşti. Ancak, bu yolda bazı zorluklarla da karşılaştık. Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikası kararları hepimizi etkiledi. Fakat unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Önümüzdeki dönemlerde, bu sabrın ve gayretin meyvelerini toplayacağız” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin 26’ncı döneminde şu isimler yönetim kurulunda yer aldı:

Ferhat Akmermer (başkan), Ahmet Onur Başkal, Ahmet Yurtlu, Ali Bozdoğan, Ali Koçyiğit, Ali Koray Özandaç, Ali Osman Bağırgan, Arif Şahin, Ayhan Çatalkaya, Burak Batın Kınış, Burak Karacaslan, Bülent Erbakırcı, Can Yılmaz, Derviş Güneş, Duran Yörüm, Fatih Çelik, Fatih Genç, Furkan Çelik, Hakkı Ulusoy, Hasan Hüseyin Ağca, Hasan Hüseyin Hayat, Hayri Danacı, İhsan Küçüktalaslıo, İsa Gün, İsmet Kılınç, Kadir Andaç, Kadir Aslan, Mehmet Akif Çöl, Mehmet Ersu, Mehmet Kavafoğlu, Mehmet Özbağdatlı, Mehmet Zihni Eğridağ, Melike Nur Özdoğan, Melten Mıhçı, Murat Cingil, Mustafa Arslan, Mustafa Sabri Sözduyar, Mustafa Subaşı, Mustafa Ulusoy, Naci Koyuncu, Nadire Erdoğan Arık, Necati Yalçın, Orhan Başmısırlı, Osman Şamil Tekelli, Samet Uslu, Serhat Güler, Soner Demirel, Tayyib Nursaçan, Turgay Korkmaz, Yasin Bircan, Yılmaz Çelik ve Zeki Çarşıbaşı.

16 kategoride Türkiye Yüzyılı Ödülleri verildi

Genel kurulun ardından gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni’nde ise 16 ayrı kategoride ödül verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın da ödüle layık görüldüğü gecede, ödül alan diğer isimler ise şunlar oldu: Arif Sami Tektaş, Şerife Tural, Turgay Korkmaz, Ali Rıza Özderici (adına Mürsel Yüksel), Abdullah Karataş, Mustafa Kemal Saçmacı, Önder Yiğit, Evren Mutlugün, Mete Gazoz, Kadir Arslan, Melten Mıhçı ve Sevilay Öztürk.