Nalbur Adam, gözünü yurt dışı pazarlara çeviriyor

Mehmet Nabi BATUK



TARSUS - Tarsus’ta 1955 yılında beridir yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Emniyet Ticaret, nalburadam.com markasıyla büyümesini sürdürüyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2021 yılı Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 Şirketi araştırmasında 34’üncü sırada yer alarak bölgede dikkatleri üzerine çeken firma, yeni fabrikasıyla yurt içindeki başarısını yurt dışı pazarlara taşımaya hazırlanıyor. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (Tarsus OSB) 9 bin metrekarelik arazi yatırımını tamamlayan önümüzdeki yıl inşaata başlamaya hazırlanan firma, tesisini tamamladıktan sonra boya ve el aletlerinde imalata başlayarak yurt dışına açılmayı hedefliyor. Firmanın 3’üncü nesil temsilcileri Nalbur Adam Strateji Direktörü Yakup Doğan ve Kreaktif Direktör Sena Doğan yeni büyüme stratejilerini ekonomim.com’a anlattı.

En büyük hedeflerinin yapı malzemeleri sektöründe Türkiye’nin lider e-ticaret siteleri arasında yer almak olduğunu ifade eden Nalbur Adam Strateji Direktörü Yakup Doğan, e-ticaretin yanı sıra e-ihracat yapısını da geliştirerek dünya ligine çıkmayı amaçladıklarını söyledi. İlk online satış fikirlerinin 2018 yılında ortaya çıktığını belirten Yakup Doğan, “2018’li yıllarda sektörümüzdeki e-ticaretin payı sadece yüzde 1’i oluşturuyordu. Pazar payının bu kadar düşük olması da bizlere burada değerlendirilebilecek bir boşluğun olduğu fikrini oluşturdu. Şuan bu oran yüzde 7 civarında. İlk etapta marka konumlandırması üzerine çalıştık. Türkiye’de ve dünyada öne çıkan sektör liderlerinin platformlarının taramasını gerçekleştirdik sonra Nalbur Adam markasıyla e-ticaret platformumuzu hayata geçirdik.

O dönemde şansımıza pandemi patlak verdi ve biz bu sürece tüm dijitalleşme yatırımlarını tamamlamış olarak yakalandık. Perakendede insanlar evlerine çekilip işyerleri kapanınca e-ticaretin önem kazanması bizim satışlarımıza pozitif olarak yansıdır. Bugüne kadar hiç satmadığımız ürünleri portföyümüze ekledik. Özellikle mobilya boyaları ve küçük el aletlerine yüksek bir talep oluştu. Matkaplar, küçük kaynak makineleri de en çok talebi alan ürünler oldu. En çok online satış yaptığımız iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep yer alıyor. Pandeminin ardından taleplerimizde her hangi bir gerileme olmadı.” dedi.

Yeni tesisinde akıllı raflarıyla tüketiciye daha hızlı ulaşacak

Ulusal pazarda sektör lideri olmak, ürün çeşitliliğini daha da arttırmak ve e-ihracat alt yapılarını daha da geliştirmek üzere yeni bir üretim ve depolama tesisi kurmak için girişimlere devam ettiklerini ifade eden Yakup Doğan, “Tarsus’ta 2 farklı lokasyonda toplamda 1200 metrekarelik bir depolama alanı üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Aldığımız taleplere daha hızlı yanıt vermek üzere Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim ve depolama tesisi yatırımına hazırlanıyoruz. Bölgede 9 bin metrekarelik yeni arazi yatırımını tamamladık. İlk etapta arazimizin yaklaşık 5 bin metrekaresini kapatacağız. İnşaata önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Tesisimizi faaliyete aldıktan sonra 2016 yılında endüstriyel tesislerin iç ve dış cephelerine özel olarak geliştirdiğimiz Mag markalı boyalarımızı üretimine daha da hız vereceğiz. Ayrıca e-ticaretteki gelişimimizi sürdürülebilir kılmak adına tesisimizin bir bölümünü depolama alanına çevireceğiz. Depolamanın yanı sıra paketleme alanında da küçük atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca tesisimize akıllı depolama sistemlerini entegre edeceğiz” diye konuştu.

İlk hedef pazarı Avrupa ve Türki Cumhuriyetler

Yeni üretim tesisini faaliyete aldıktan sonra ihracata başlamayı hedeflediklerini kaydeden Nalbur Adam Kreatif Direktörü Sena Doğan ise ilk hedef pazarlarının Avrupa ve Türki Cumhuriyetler olduğunu söyledi. Yeni depolama ve imalat olanaklarına eriştikten sonra e-ticaret altyapısını e-ihracat altyapısına çevireceklerini ifade eden Sena Doğan, “Hayata geçirdiğimiz tüm dijitalleşme yatırımlarını e-ihracata uygun olarak sürdürüyoruz. Ayrıca hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının uluslararası e-ihracat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelere girebilmek için pazar araştırmalarına hız verdik. Mersin Uluslararası Limanı üzerinden geçen tedarik zincirlerini yakından izliyoruz. Önümüzdeki yıl başta Avrupa ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere Afrika, Uzak Doğu pazarlarında sektörel fuar katılımları gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Az kişiyle eriştikleri yüksek ciro ulusal piyasada başarıya taşıdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2021 Yılı Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Firma Araştırması’nda 34’üncü sırada yer aldıklarını ifade eden Sena Doğan başarılarının en önemli sırrının sahip oldukları yüksek dijital olanaklar sayesinde çok az kişiyle yakaladıkları yüksek cirosal büyüme olduğunu kaydetti. Doğan, şöyle devam etti: “Çalışan sayımız genel ortalamanın altında yer aldı. Ulusal pazarda güven endeksinin artması, prestij, marka bilinirliğinin artması firmaların çalışan sayısı ve yıllık ciro artım hızının esas alındığı sıralamada genellikle son 10 yılda kurulan genç firmaların ödül aldığını gözlemledik. Firmamız genç yönetim kadrosuyla yeni kurulan firmalardaki verimliliğe yakın bir performans sergilemesi bizleri listede üst sıralara taşıdı.”