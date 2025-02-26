Nazar Tekstil, depremden güçlenerek çıktı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli Nazar Tekstil, 2024 yılında gerçekleştirdiği üretim, ihracat ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Open End ve Ring Compact iplik üretimi gerçekleştiren şirket, 2021 yılında başladığı ve 2023’te tamamladığı tam otomasyonlu Open End tesisi yatırımıyla üretim kapasitesini yüzde 185 artırarak günlük 35 ton olan kapasitesini 100 tona çıkardı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Yaşanan tüm zorluklara rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Kapasitemizi artırarak hem üretimde hem de ihracatta önemli bir ivme yakaladık” dedi.

Depreme Rağmen Büyümeye Devam

2024 yılının Nazar Tekstil için büyüme ve dayanıklılığın yılı olduğunu belirten Kurtul, “6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi üretim ve lojistik süreçlerimizi derinden etkiledi. Ancak, güçlü altyapımız ve kararlılığımız sayesinde faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik” diye konuştu.

Bu süreçte yurt içi satışlarını yüzde 20,7 artırdıklarını vurgulayan Kurtul, “İhracatta ise önemli bir yükseliş yakaladık. 2024 itibarıyla 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa başta olmak üzere Portekiz, İtalya, Almanya, İsviçre, İspanya, Yunanistan, Çekya ve Pakistan gibi ülkeler, ana ihracat pazarlarımız arasında” dedi.

Üretimde Büyük Kapasite Artışı

Kurtul, 2021 yılında başlayan ve 2023’te tamamlanan tam otomasyonlu Open End tesisi yatırımıyla günlük üretim kapasitelerini 35 tondan 100 tona çıkardıklarını belirtti. “Bu yatırımla üretim kapasitemizi yüzde 185 artırarak, küresel pazarda daha rekabetçi hale geldik” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşümde Öncü Adımlar

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, sürdürülebilirlik alanında da önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “GOTS sertifikalı organik iplik üretimi yaparak çevre dostu üretimi benimsiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırarak, üretim süreçlerimizin karbon ayak izini minimize etmeye devam ediyoruz” dedi.

Şirketin enerji yatırımları hakkında bilgi veren Kurtul, “2016 yılında Kahramanmaraş’ta kurduğumuz çatı üzeri güneş santrali ile yıllık 2.800 MWh yenilenebilir enerji üretiyoruz. 2025’te devreye almayı planladığımız 28 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralimizle bu rakamı 110.000 MWh’ye çıkaracağız” diye ekledi.

Dijital dönüşüm sürecine de değinen Kurtul, “SAP S4/HANA dönüşüm projemizle tüm süreçlerimizi dijital ortama taşıyoruz. Yalın üretim, dijitalleşme ve otomasyon konularında sürekli yatırım yaparak verimliliğimizi artırıyoruz” dedi.

Ar-Ge ve İnovasyon ile Geleceğe Yatırım

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, şirketin Ar-Ge ve inovasyon alanında attığı adımlara da dikkat çekti. “2023 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminde faaliyete geçen Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezimiz, yeni ürün geliştirme ve kalite iyileştirme çalışmalarına ev sahipliği yapıyor” dedi.

Pamuk fiyatlarını tahmin etmeye yönelik geliştirdikleri yapay zeka projesi hakkında bilgi veren Kurtul, “cotcast.ai projemiz 2024 itibarıyla ticarileşerek bağımsız bir yazılım şirketine dönüştü. Ayrıca, uzun elyaflı pamuk üretimine yönelik projelerimizle Türkiye’nin pamuk üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Nazar Tekstil’in sıfır atık prensibi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü de vurgulayan Kurtul, “Atıklardan yeni ürünler geliştirmek için projeler yürütüyoruz ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda ticarileştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 ve Sonrasına Yönelik Hedefler

Şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine değinen Kurtul, “2025 ve sonrasında teknoloji yatırımlarımızı artırarak verimliliği yükseltmeyi, katma değeri yüksek ürünlere odaklanmayı ve sürdürülebilir üretim modellerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

Tekstil sektöründe yaşanan temel sorunlara da dikkat çeken Kurtul, “Enerji maliyetleri, hammadde teminindeki belirsizlikler ve iş gücü sıkıntısı sektörümüzü zorlayan başlıca etkenler. Bu sorunların çözümü için yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi, yerli pamuk üretiminin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması gerekiyor” dedi.

Ayrıca, ABD’deki Devlet Verimlilik Yönetim Departmanı (DOGE) benzeri bir yapının Türkiye’de de kurulmasının önemine değinen Kurtul, “Böyle bir yapılanma, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak sektörde verimliliği artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Sorumluluk Projeleri

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Nazar Tekstil’in sadece sanayi ve ihracatta değil, sosyal sorumluluk projelerinde de öncü bir rol oynadığını belirtti. “Şirket olarak eğitime büyük önem veriyoruz. 24 derslikli Mehmet Balduk Fen Lisesi’nin inşaatını tamamlamak üzereyiz. 2025/2026 eğitim-öğretim yılına yetiştirerek, Kahramanmaraş’ta nitelikli bilim insanları ve mühendisler yetişmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Son olarak şirketin geleceğe yönelik vizyonunu paylaşan Kurtul, “2024 yılında gerçekleştirdiğimiz büyüme, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla sektördeki lider konumumuzu pekiştirdik. Türkiye’nin tekstil sektöründeki rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.