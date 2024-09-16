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Odunpazarı Belediyesi’nden Eskişehir’e dev spor kompleksi

Odunpazarı Belediyesi, Şehir Koleji işbirliğiyle Eskişehir’in en büyük spor komplekslerinden birini hizmete açtı.

Haber Merkezi
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Odunpazarı Belediyesi’nden Eskişehir’e dev spor kompleksi
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ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim öncesi açıkladığı projelerden birini daha hayata geçirdi.

Şehir Koleji işbirliğiyle Eskişehir’in en büyük spor kompleksini hizmete aldıklarını belirten Kurt, “Her alanda özel sektörle, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaya açığız. Yeni alanları, yeni spor komplekslerini ya da kültür merkezlerini de özel sektör iş birliği ile gerçekleştirebiliriz” dedi.

Söz konusu iş birliği ile hizmete açılan City Sports Spor Komplesi’nin içinde yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, açık- kapalı voleybol ve basketbol sahaları, halı saha ile oyun alanının yer aldığını açıklayan Kazım Kurt,  kentin en büyük spor tesisleri arasında yer alan bu tesiste, Odunpazarı Belediyesi yüzme kurslarına kayıt olan öğrenciler ile Odunpazarı Belediyesi sporcularının yüzme eğitimi alacağı bilgisini paylaştı. Komplekste aynı zamanda en modern araçların kullanıldığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Biz elimizden gelen bütün imkanları kullanarak Eskişehir halkına yepyeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Bu komplekste hem spor salonu hem yüzme havuzu hem açık alan sahaları bulunmaktadı” dedi.

City Sports Spor Kompleksi’nin büyük bir hayalin ürünü olduğuna dikkat çeken Şehir Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Baha Bakır ise, “Bu kompleksin hayata geçebilmesi için çok kıymetli bir nedenimiz vardı. Bu neden öğrencilerimize güçlü, sağlıklı, mutlu yarınlar oluşturmaktı. Hayata renk katmaktı. Şehir Koleji eğitim hayatına başladığı günden beri eğitimin sanat ve sporla ayrılmaz bir bütün olduğunu bilerek çok gönlü çocuklar yetiştirmeyi hedefledi” diye konuştu. City Sports Spor Kompleksi’nin okul saatlerinde Şehir Koleji öğrencilerine hizmet vereceğini söyleyen Bakır, Eskişehirlilerin kulüplerine üye olarak bu spor kompleksini kullanabileceklerini belirterek, “Sadece şehir koleji öğrencileri değil, Eskişehir'deki tüm öğrenciler kulüplerimize üye olarak sporcumuz olabileceklerdir” dedi.

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