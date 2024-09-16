Eskişehir'de Açık Hava Forumu 2024 gerçekleşti

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Doğal bir ortamda düzenlenen forumda yer alan takım oyunlarından yoga ve doğaçlama tiyatroya kadar birçok aktiviteye katılarak, hızlı ağ oluşturma ve thetahealing gibi gelişmiş deneyimlerle buluştular. İki gün boyunca süren bu etkinlikler, hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sundu. Ayrıca düzenlenen atölyelerde keyifli vakit geçirdiler.

Panelde liderlik konuşuldu

Bu yıl düzenlenen forumda, "Profesyonellikten Liderliğe" başlıklı bir panel düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz'in moderatörlüğünde yapılan panele, HAİER Türkiye Üretim Operasyonları Direktörü Mümtaz Kemal Çayırlı ve ETİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Hakan Polatoğlu da katıldı. Panelde iş dünyasında liderlik üzerine önemli bilgiler paylaşılırken, katılımcıların da katılımlarıyla etkileşimde bulunuldu.

“Eskişehir Açık Hava Forumu gelenekselleşecek”

Açık Hava Forumu Koordinatörü Batuhan Eldem, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir Açık Hava Forumu'nu gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz. Bu organizasyon, Eskişehir'deki genç iş insanlarını ve girişimcileri klasik salon etkinliklerinden farklı olarak bir araya getirme fikriyle doğdu. Bu birliktelik, sivil toplumların iş birliği ile daha da anlam kazandı.” Eldem, etkinliğe katkı sunan tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

STK iş birliği vurgusu

Eldem, etkinliğin sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde yapılmasının öneminin dikkat çekerek, “Bu süreç boyunca bizi çok heyecanlandıran şey üç farklı sivil toplum kurumunu bu fikirde ortak olmaya davet ederek bir çalışma grubu oluşturabilmemiz oldu. Bu grup, JCI Eskişehir ile birlikte şehrimizin merkez ilçeleri olan Odunpazarı ve Tepebaşı kent konseyinin meclislerini kapsayan kolektif bir yapıya dönüştü. Yaklaşık 25-30 kişilik bir ekip, bu etkinliği bir araya getirmek için aylarca çalıştı” dedi.

Eldem, iş birliğinin önemini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Kolektif çalışma kültürü ve iş birliğinin eksikliğini ne yazık ki kişisel ve ekonomik sonuçlarını hep birlikte tecrübe ediyoruz. Sivil toplum üyeleri olarak, toplumsal sorunları çözmek adına bir arada çalışmak kolektif bilinci oluşturmak çok önemli. Bu süreçte emeği geçen tüm STK'lara ve forumumuzu iki yıldır birlikte planladığımız JCI Eskişehir Üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca şehir dışından etkinliğimize katılarak bizi kırmayan JCI eğitmenlerine teşekkür ederiz”

Yerel ve küresel iş birliği

Etkinlikte konuşan JCI Eskişehir Asbaşkanı Gökhan Barışkan ise organizasyonun ulusal ve uluslararası önemine değindi. JCI'nın uluslararası düzeyde güçlü bir ağa sahip olduğunu belirten Barışkan, “Globaldeki gücümüzü yerelde daha fazla hissettirmek ve etki alanımızı genişletmek için yerel ortaklıklar büyük önem taşıyor. JCI Eskisehir'in bu organizasyona son iki yıldır gösterdiği çaba, bunun güzel bir örneği. Gelecek yıllarda bu iş birliğinin daha da büyüyeceğini ümit ediyorum” dedi. Açık Hava Forumu 2024, Eskişehir'in sosyal ve kültürel yaşamına değer katarak tamamlandı.