ASKON Eskişehir’de Ali Semih Ünlü yeniden başkan seçildi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Üniversitelerle iş birliği yaparak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmeyi ve genç girişimcilere fırsatlar sunmayı hedeflediklerini açıklayan Ali Semih Ünlü, “Yeni ekibimizle birlikte, çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirerek şehrimizin potansiyelini açığa çıkarmak, Eskişehir’in ekonomisini güçlendirmek ve daha parlak bir geleceğe ulaşmak için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Eskişehir iyi bir eğitim altyapısına ve güçlü bir organize sanayi bölgesine sahip olmasına rağmen, bu avantajları ekonomiye kazandıramadığını; sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli tam anlamıyla değerlendiremediğini vurgulayan Ünlü, “Kentin sanayi ve ticaret hayatına katkı sağlayan projelerle, mevcut avantajlarımızı ekonomik kazanca dönüştürmek mümkündür. Bu doğrultuda, kültür, tarih ve sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek, çevreyolu mağazacılığını canlandırmak, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) gibi yeni ihtisas sanayi bölgeleri oluşturmak ve kırsalda kalkınmayı destekleyecek nitelikli, katma değerli tarımsal ürünler yetiştirmek gibi projelerle ekonomimizi geliştirerek şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirebiliriz" dedi.

Pandemi ile birlikte tüm dünyada ekonomik dengeler bozulurken, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve hükümetin seçim atmosferinde çıkarmak zorunda kaldığı EYT düzenlemesinin ülke ekonomisini daha zor bir sürece soktuğunun altını çizen Ali Semih Ünlü, “Yüksek faiz ve enflasyon ortamı, iş dünyasının yatırım yapma cesaretini kıran en önemli etkenlerden biridir. Ekonomi yönetiminden beklentimiz, ülkemizi faiz sarmalından bir an önce kurtarmasıdır” dedi.