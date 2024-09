Kayseri Büyükşehir’den kırsaldaki kadın üreticilere 10 bin tavuk

Takip Et

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirildi.

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 1 aileye 10 adet olmak üzere 1000 aileye 10 bin adet ferik yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı. Projenin maliyeti 1 milyon 890 bin TL oldu. Proje ile kentte, yılda 3 milyon 500 bin adet doğal yumurta üretimi hedefleniyor.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Dağıttığımız tavuklar 120 günlük ferik, 1 ay içerisinde de yumurtlayacaklar. Hanımefendilere yönelik bu projeyi hayata geçirerek onları üretime teşvik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi her alanda ön plana çıkarmak için gayret ediyoruz. Kayseri, sanayinin ve ticaretin merkezi, doğrudur ama aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da güzel bir mesafe alındı. Tarımda da iyi bir noktaya geldik. Her alanda üreticilerimizi teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve hayvancılığa 500 milyon TL’lik yatırım

Tarım ve hayvancılık alanında Büyükşehir Belediyesi’nin 500 milyon TL’lik yatırım ve hizmet yaptığını paylaşan Büyükkılıç, “Kayseri, tarım alanında 10’uncu sıradan 6’ncı sıraya yerleşti. Üretim miktarında 11’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldi. Türkiye’de ilk ondaki ürün sayısı da 18’e çıktı. Ayçiçeği, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. Patates, kabak çekirdeği ve kimyon üretiminde ikinciyiz. Tarım ve gıda ürünleri ihracatı 21 yılda 12 kat arttı. Tarıma dayalı sera organize sanayi konusunda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Mera Islah Projesi’nde önemli bir yer aldık. Tarım Fuarı’nın 19’uncusu Kayseri’mizde yapıldı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibine toplam 16 milyon 380 bin TL harcayarak su faturalarının yüzde 50’sini Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıtıldı. Modüler çoban evleri inşa ediyoruz. 3 bin 440 adet arılı kovan ile 11 adet traktör desteği, anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patosu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni gibi ekipman desteği verdik. Nerede üretecek birileri varsa, onlara destek götürüyoruz” diye konuştu.