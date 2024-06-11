ÖNEM Projesi milyonlarca öğrenciye dokundu

Ekonomi Kocaeli

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen Kocaeli genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla hayata geçirilen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) gala programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, üyeleri ve proje kapsamında hami olan iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda projede 12 ilçede yer alan öğretmenlere başarı belgesi, hamilik yapan vatandaşlara ise teşekkür belgesi verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kocaeli’ye geldikten sonra başlattıkları ÖNEM Projesi ile çeşitli nedenlerle özel engelleri olan çocuklara dokunarak önemli çalışmalara imza attılar. Projenin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının sonu nedeniyle yapılan gala programının açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yaptı. 2020 yılında projeye dahil olduklarını belirten Akmanşen, “Sevgi ve şefkat eksikliği yaşayan öğrencilerimize el uzattık. Sevgi ve şefkat eksiği olan öğrencilerimiz için bir umut kapısı oldu. Bu kutlu projeye katkı veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Bizi sevgi ve merhamet yolculuğuna dahil eden valimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Eşit doğmuyoruz ve eşit yaşamıyoruz”

“Kaybedecek bir tek çocuğumuz yok” diyen Vali Seddar Yavuz, herkesi kucaklayan evrensel bir dile sahip bir millet olduklarını kaydetti. Dünyanın hızla döndüğü, bilginin hızla üretilip hızla tüketildiği bir dünyada en büyük sorunun yalnızlık olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “İletişim çağında insanlar arasındaki iletişim sanal ve gerçekten uzaktır. Gönüllere hitap etmiyor. Böyle baktığımızda parçalanmış aileler, boşanma oranlarının hızla arttığını, en büyük zararı çocuklarımızın gördüğünü, hak ettikleri şefkat ve ilgiyi görmediklerini biliyoruz. Şu veya bu nedenle eşit doğmuyoruz ve eşit yaşamıyoruz. ÖNEM projesi, sevgi, ilgi, şefkat yoksunluğu gibi birçok özel nedeni olan çocuğumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek, onlara özgüven kazandırmak, onların sorunlar karşısında kaçan değil, sorunlarını çözen dirençli bireyler oluşturmaktır” ifadesini kullandı.

“Ülkenin her bir çocuğundan kendimizi sorumlu hissediyoruz”

Giderek bağımlılığın arttığını söyleyen Vali Yavuz, “Ülkemizde transit ülke olarak nitelendirilirken artık uyuşturucuda hedef haline gelmiştir. Çocuğunuzun elinizden sımsıkı tutmazsanız, kiminle gezdiğini, neyle meşgul olduğunu bilmezseniz bu bela herkese uğrayabilir. Çocuklarımızı şefkatle sarmak lazım. Sadece çocuk doğurarak, ekonomik fırsatlar vererek iyi ebeveyn olunmaz. Sevgi ve şefkatin yerine koyacak bir değer bulamadım. Biz çocukları sadece ailelerin çocukları olarak değil aziz Türk milletinin çocukları olarak görüyoruz. Ülkenin her bir çocuğundan kendimizi sorumlu hissediyoruz. Üniversitelerden mezun olanların özür dileme, teşekkür etme sorunu varsa demek ki bir eksiklik vardır. Bu nedenle eğitim diyoruz. Eğitimden kastımız insanların davranışlarındaki olumlu değişimden bahsediyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yönelik yeterince kaygı duymuyoruz” dedi.

Bir milyon 493 bin evladımıza dokunduk diyen Vali Yavuz, “Sadece özel engelleri olan çocuklarımıza dokunmuyoruz diğer evlatlarımızla kaynaştırıyoruz. Onları kimseden ayırmıyoruz. Hedefimizde bu yıl 19 bin 344, toplamda 85 bin 39 öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler okulda rehberlik servislerimiz tarafından belirleniyor. Bu yıl 265 bin 794 evladımız programa katıldı. Bu yıl 5 bin olmak üzere toplam 21 bin 512 hamimiz bu projeye dahil oldu. Projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.