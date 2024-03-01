'OSB’lerimiz Türkiye sanayisinin dönüşümünde öncü olacak'

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayi işletmelerinin dijital dönüşümü ile ilgili detayların konuşulduğu Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nın ilki Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Günümüzün en önemi konularından biri olan dijital dönüşüm başta olmak üzere, sanayideki dönüşüm süreçleri ve bu süreçlerin işletmelere etkilerinin ele alındığı etkinlikteki konuşmasında Memiş Kütükcü, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde OSB'lerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

“Öncelikli hedefimiz 10 bin işletme”

Ülke genelinde 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu dile getiren Memiş Kütükcü, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm vurgusu yaparak, sanayicilere dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu. Başkan Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm geleceğin sanayi politikasıdır. Tüm sanayicilerimize hem dijital dönüşüme hem de yeşil dönüşüme hızla hazırlanmaları çağrısında bulunuyorum. Bu sürece ne kadar hızlı al adapte olabilirsek, o kadar rekabetçi oluruz. Çünkü dijitalleşme e üretim ve istihdamı doğrudan etkiliyor. Konya OSB'miz de bu konuda çok şanslı bir bölge. 10 bin işletmeye ulaşmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarda ilk durağımız Konya." OSBÜK olarak dönüşüm sürecinde her zaman sanayicilerin yanında olacaklarını kaydeden Kütükcü, OSBÜKbulut, OSBÜK Enerji İzleme Sistemi ile OSB'lerde Dijital Dönüşüm Programı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

"Dijital dönüşüm için önemli bir adım"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise, "Sanayide Dönüşüm Buluşmaları, OSB'ler ve işletmelerin, dijital dönüşümü için atılan çok önemli bir adım. Vodafone Business olarak, Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'yla amacımız, Anadolu'nun kilit noktalarında bulunan sanayicilerimizle bir araya gelip, onları yeni teknolojik çözümler ve dijital trendlerle buluşturmak. Vodafone Business olarak, OSB'lerde yer alan işletmelerimizin dijital dönüşüm ortağı olmak için yanlarında yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vodafone Business ve Akbank ana sponsorluğunda, Impacta partnerliğinde ve Netoloji Yazılım platin sponsorluğundaki etkinlik, dijital teknolojilerle büyüme, sürdürülebilir finansmanın önemi ve finansal işletmelerde dijitalizasyon, zaman ve maliyet üçgeninde kodsuz çözümler konulu oturumlarla devam etti. Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu'nun keynote oturumu ile sona erdi.