Otomasyona odaklanan Çelsan Tarım’ın hedefi, dünya pazarında liderlik

Gülsüm ERDEM / Manisa

Dedesinin araştırmacı ve girişimci ruhuyla hayat bulan Çelsan’nın tarım makinaları yedek parçasına odaklanmasıyla birlikte büyüme sürecine girdiğini aktaran Çelsan Ziraat Aletleri A.Ş 3. kuşak temsilcisi ve CEO’su Alihan Ayaydın“1965 yılında dedem Özer Kayın tarafından 100 metrekarelik bir atölyede temellerimiz atıldı. Zirai alet üretimimiz başladı. 1984 yılında sanayi sitesindeki yerimize geçmemiz ürün gamımızı genişletti. 1999’da Muradiye bölgesinde fabrikamızı kurduk. Akabinde zirai alet üretiminden esas profesyonel olduğumuz disk gibi tarım makinaları yedek parçaları üretimine odaklandık. Biz toprağın altına giren yüksek mukavemet gerektiren parçaları üretiyoruz. Bor çeliğini alıyoruz ve onu ısıl işlem ile çok kuvvetli hale getiriyoruz. Uzmanlık alnımızda ilerlememiz büyüme sürecimizi de hızlandırdı. 2022 yılı itibariyle Manisa OSB’de yer alan modern fabrikamızdayız. Toplam 31 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip 2 fabrikamızda Dünya’nın 75 ülkesine ihracat yapıyoruz ”dedi.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da pazar payında önemli bir noktada olduklarını aktaran Ayaydın, “Türkiye’de yer alan her 10 diskin 9’u bizim tarafımızdan üretilmektedir. Dünya’da 6 kıtada 75’den fazla ülkeye yaptığımız ihracat ile disk sektöründeki ilk 5 firmadan biriyiz. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. En yoğun şuan Amerika, sonra Avrupa savaş öncesi Rusya ve Ukrayna tarafında çok iyiydik. Onlar biraz durdu. Hindistan var. Çin’den Madagaskar’a kadar ihracatımız devam ediyor. İhracat tarafında hedefimiz pazar payında ilk 5 firma arasındaki konumumuzu 1. sıraya taşımak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız var. Yatırımlarımızı da yaptık. Endüstri 4.0’a geçiyoruz tamamen. Muradiye’deki firmamızda 300 kişi çalışırken buradaki fabrikamızda 50 kişi çalıyor. Ve burası daha büyük. Üretimin tamamı otomasyona dayalı. Şuan 2 hatla yapıyoruz bu 5 hatta çıkacak. Üretim kapasitemiz yüzde 35-40 artacak” diye konuştu.

Manisa OSB’de yer alan fabrikanın yanında 8 dönüm bir arazi daha aldıklarını ve Muradiye’deki fabrikalarını da buraya taşıyarak Muradiye’deki fabrikasında kaz ayağı olarak geçen ürünlerin üretimine de girmeyi hedeflediklerini anlatan Ayaydın, “Orta ve uzun vadede hedefimiz hemen yan tarafımızda aldığımız 8 dönüm arazi kapatarak Muradiye’deki fabrikamızı burayı taşımak. Ve o fabrikamızda yine toprağa giren, yine yüksek mukavemet gerektiren birkaç farklı kaz ayağı grubu olarak bilenen ürünleri üretmek istiyoruz. Koşulların el vermesiyle ota ya da uzun vadede bu yatırımı da gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aile şirketi olan firmanın kurumsallaşma alanında da yatırımlarını sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Ayaydın, şunları söyledi: ”Bir yandan büyümeye, üretmeye devam ederken bir yandan da gelişmeye önem veriyoruz. Yalın üretim modelleriyle sadeleşiyor daha verimli oluyor ve hızlanıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın niteliklerinin gelişmesine de yatırım yapıyoruz”