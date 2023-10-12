Özbekistanlı heyet, Diyarbakır iş dünyası ile buluştu

Mahir Solmaz/ Diyarbakır

Program, Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki Jiber Tekstil fabrikası ziyareti ile başladı. Daha sonra karma OSB'ye geçen heyet burada da Optiksan, Mega Seramik, Mapple Çikolata ve Şimşek Alüminyum tesislerinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda oda yönetimi, üyeler ve iş insanları bir araya gelinen programda konuşma yapan DİSİAD başkanı Nurullah Edemen, "Bizleri kırmadık bizimle bir araya geldiler. Bizler pazar alanlarını geliştirmek için onlarla iş birliği halinde olacağız. Burada olduklarından dolayı çok mutluyuz. Güzel bir program oldu bizim için. Umarım bu ziyaret yeni bir pazar alanları açar" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür çalışmalara önem verdiklerini söyleyen DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Bildiğiniz gibi bizim özellikle dış ticaret komisyonumuz dönem dönem ülke bazlı çalışmalaryaparak iş insanlarımızın ticaretten, ihracatlarını arttırmayla ilgili bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Bugün de Özbekistan'dan misafirlerimiz aramızda. Odamızın ve borsamızın birlikte başlattığı Türkiye'de ipek böcekçiliğinin imza atmıştık. Özbekistan dünyada ipek böcekçiliğinde dünyada ikinci büyük ülke. Bu bile tek başına Özbekistan'la, birlikte çalışmayapabileceğimiz alanların fazlalığını gösteriyor" dedi.

Özbekistan Ekonomi Müsteşarı Maşrap Mamirov ise Özbekistan'ın yatırım firsatlarını anlatan bir sunum yaparak, Diyarbakır'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.