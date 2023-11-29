Pak Seramik, Urfa’nın kadim simgelerinden özel tabak serisi hazırlıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Horeca sektöründe faaliyet göstermek üzere 2018 yılında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan Pak Seramik, sahip olduğu yüksek teknoloji ve ürün çeşitliliği ile ihracatta büyümeye devam ettiğini belirtti. Ürettiği seramik ürünlerinin yüzde 90’ını yurt dışı pazarlarda değerlendiren firma, gelen taleplere yetişebilmek için kapasite artışı yatırımlarını sürdürüyor. Pak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nabi Çiftçi, yurt dışı pazarlarda yüksek rekabet gücü için porselen takım çeşit sayılarını 35’e kadar çıkardıklarını söyledi.

Son yatırımlarla birlikte üretim kapasitelerini de 35 bin adede çıkardıklarını ifade eden Mehmet Nabi Çiftçi, “Toplamda 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aktif pazarlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden oluşuyor. Orta Doğu pazarında ise Mısır, Ürdün ve Dubai pazarlarında hızlı büyüyoruz. Fas üzerinden Afrika pazarında da genişliyoruz. Şuanda kapasitemizin el verdiği ölçüde mevcut pazarlarımızda büyümeye çalışıyoruz. 2024 yılında fuar katılımlarına ve katma değeri yüksek ürün projelerine yoğunlaşacağız. Yurt içinde Host İstanbul ve Zücex fuarlarına yurt dışında ise Almanya Ambiente fuarına katılacağız. Bu fuarlarda bu yıl Almanya, Portekiz, Macaristan ve İtalya gibi güçlü seramik üreticilerine karşı özel kozumuz olacak. Ar-Ge ve tasarım ekibimiz ‘Dünyanın sıfır noktası temasıyla’ özel bir tabak serisi üzerinde çalışıyor. Bu seride Urfa’nın kadim kültürünü tabaklara yansıtıp hem ürünlerimiz hem de Urfa özelinde bir farkındalık yaratacağız. Bu kapsamda çeşitli Urfa mozaiklerini, Göbeklitepe, Karahantepe ve Balıklıgöl’deki simgelerimizi tabaklara yansıtıp fuarda özel bir tarihi alan oluşturacağız” dedi.

Ham madde üretimiyle birlikte entegre tesis oldu

Şanlıurfa OSB’de 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 8 bin metrekare alan üzerinde üretim yaptıklarını ifade eden Mehmet Nabi Çiftçi, kapalı alan büyüklüklerini 1500 metrekare büyütecek yeni yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti. Şuan toplamda 160 kişilik istihdam sağladıklarını dile getiren Çiftçi, “Son beş yılda makine parkurumuza 4.5 milyon dolar yatırım yaptık. Otomatik fincantorna, izostatik pres, tünel fırın yatırımıyla ürün kalitesini artırırken, maliyetlerimizi de ciddi oranda azalttık. Tünel fırınlarımız otomatik doldur boşalt sistemi ve çalışma prensibiyle eskiden 1 gün olan pişirme süremizi 3 saate kadar düşürdü. Bu sayede yüzde 40’a yakın kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Son olarak tamamladığımız Ar-Ge projeleriyle kendi ham maddemizi de kendimiz üretmeye başladık. Bu sayede ham maddeden üretime ve fırınlamaya kadar herhangi bir dış firmaya bağlı kalmadan entegre üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Çatılarını solar panellerle donatıp yeşil fabrika olacak

Tesislerinin karbon salınım oranlarını minimalize etmek için hem yeşil enerji üretimi projelerini değerlendirdiklerini hem de sıfır atık misyonu ile üretim yaptıklarını belirten Mehmet Nabi Çiftçi, “AB Sınırda Karbon mekanizmasına geçince karbon salınım oranlarımızı düşürecek yatırımlara yöneldik. İlk etapta 650 kilovat kapasiteli çatı tipi güneş enerji santrali projesini devreye alacağız. Fizibilite çalışmalarını tamamlayarak uygulama için görüşmelerimiz devam ediyor. Üretimde ortaya çıkan atık ham maddeleri geri dönüştürüp yeniden ürün yapımında kullanıyoruz. Tamamıyla sıfır atık prensibi ile çalışıyoruz. Ayrıca kullandığımız tünel fırınımızın havayı kirliliğine neden olmaması içi egzoz emisyon sistemi kurduk. Fırınımızda oluşan zehirli gazları bu sistem sayesinde yeniden tünele yönlendirerek doğalgaz kullanım oranlarımızı düşürüyoruz. Hem atıklarımızı yönetiyor hem de enerjimizi de güneşten üreterek daha yaşanabilir bir çevre yaratma hedefine aktif katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”