PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu Bakan Bayraktar ile görüştü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Görüşmede enerji ve Soma termik santrali konuları ele alındı. Başkan Erkoyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin kurum açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Erkoyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Bey ve Bakan yardımcılarımız Zafer Demircan, Abdullah Tancan ve Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile bir araya geldik. Sayın Bakanımızın Enerji ve özellikle Soma termik santraldeki sorunlarımızla alakalı yakın ilgisi ve çözüm odaklı yaklaşımı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yaptığımız bu görüşme kurumumuz adına stratejik bir önem taşıyor. Nazik kabulü için Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar Bey ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.