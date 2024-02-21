'PKK, Türkiye'ye dönük eylemlerini sonlandırıp ülke dışına çekilmeli'

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Yerel seçimlerin demokratik bir kültür içinde geçmesini temenni ettiklerini belirten Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, "İnsanların farklı siyasi tercihlerine saygı gösterilsin. Sonuçta hiç bir siyaset kurumu şöyle bir iddada bulunamaz ki doğruların merkezi biziz. Bölgede farklı siyasi göüşler var. Demokrasi dediğimiz şeyde böyle birşey zaten. Bizim gibi düşünen olacak, düşünmeyende olacak" dedi.

Seçimler bölgede rekabet içinde geçtiğini sözlerine ekleyen Bedirhanoğlu, bu rekabetin bazen sert bir dil ile geçtiğini belirterek "Bu sertlik bölgemizde özellikle ve geçmişte yaşadığımız deneyimlerle bir takım tehditleride içinde barındırıyor. Bazı gerginliklere sebep oluyor. Olması gereken siyasi gidişatda olumsuz etkiliyor. Özellkle omuzlarında siyasi sorumluluk olan herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü söylediğimiz herşeyin toplumda ki çarpanı çok daha yüksek oluyor. Bölgemizde daha aklı selim bir dil geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumu tahrik edici provake edici tutum davranış ve açıklamalardan herkesin kaçınması gerekiyor" ifadesini kullnadı.

Seçimlerin her zaman risk teşkil etmediğini bazen fırsatları da teşkil ettiğinie değinen Bedirhanoğlu "Bundan dolayıdır ki özellikle kürt siyasi hareketin alacağı tavır ve pozisyon kürt toplumunun fayda ve zarar hesaplarının iyi yapılması gerektiğini düşünüyruz. 7 haziran 2015 seçimleri bir siyasi başarının yanında büyük bir projenin de akamete uğradığı bir seçimi de kendi içinde barındırdı. Bazen geriye dönüp baktığımızda 7 haziran seçimleri olmasaydı diye aklımızdan geçmiyor değil. Çözüm süreci gibi Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli projesinin akamete uğraduğı bir süreci yaşadık. Hükümet ve Devlet tarihi bir karar aldı ve buna uygun adımlar attı. Bu karardan ve adımlardan sonra bu sorunun çözüleceğine dair toplumda güçlü bir kanaat oluştu. Ama daha sonrası hem sorunun cidiyetinden uzak gibi yaklaşımlar ve süreci iyi yönetememe süreci sonlandırmaya götürdü. . Tüm bu süreçte yaşadık ve gördük ki geldiğimiz bu nokta da demoktarik yol ve yöntemler dışında her türlü tercihin kürt meselesine bir faydası yok. Çözümü noktasında bir katkısı da yok. Kürtler demokratik siyasette ısrarcı olmalıdır. Bu bağlamda şiddete karşı olduğumuz ve hak aramada bir yöntem olarak kullanılmasını doğru olmadığını ifade ettik. Örgütün tamda bu dönemde Türkiye'ye dönük silahlı eylemlerini sonlandırıp ülke topraklarından çıkması demokratik siyasetin önünü açma noktasında önemli bir ivme kazandıracaktır" ifadesini kullandı.

Son dönemlerde önemli bir başlığında yeni Anayasa tarışmaları olduğunu belirten Şahismail Bedirhanoğlu, mevcut Anayasanın askeri dönemin ruhunu yansıtan 12 eylül askeri rejiminin Anayasası olduğunu söyledi. Bedirhanoğlu " Yeni Anayasa meselesi önemli. Ama yeni Anayasa mecliste ki tüm siyasi partilerin hepsinin bu sürece dahil edilmesi hatta siyasi partileride aşan toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edilmesi ile hazırlanmalı. Siyaset kurumlarınında bir Anayasa yapabileceğini topluma kanıtlamanın boyunlarının borcu olduğunu düşünüyoruz" dedi.