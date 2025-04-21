Portakal Çiçeği Karnavalı 7.5 milyar liralık ekonomik hacim yarattı

ADANA/EKONOMİ

Bu yıl ‘Dünya Çocukları’ temasıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yaklaşık 7.5 milyar liralık ekonomik hacim oluşturdu. 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen karnaval, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri işbirliğiyle yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Karnavala 2 milyon 800 bin kişi katıldı. Katılımcılar arasında Ukrayna, Rusya, ABD, Japonya, İsveç, Letonya, Macaristan, Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı konuklar da yer aldı.

Bozkurt: Karnaval ekonomisi oluştu

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına önemli bir misyon üstlenmesinin yanında ekonomik açıdan da hareketlilik sağladığını söyledi. Bozkurt, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turistin karnaval için Adana’ya geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Karnavalın yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle ciddi bir ekonomik hacim oluşuyor. Karnaval, şu anda Adana’nın değil bütün bölgenin tanıtımına yönelmiş durumdadır. Karnaval halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmuş ve imajını yükseltmiştir. 10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bölgenin tam ortasındaki Adana, bir gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkmıştır. Halkımızın motivasyonu artarken, esnaftan büyük işletmelere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik sağlanmıştır. Böylelikle Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşmuştur. Tüm bunları yaparken de ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için kurumların ve Adana halkının desteğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ”

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı ‘çocuk etkinlik alanları’ karnavalın en çok ziyaret edilen yerleri oldu. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, yapay zeka, felsefe, müzik, resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Park alanları doldu taştı

Karnaval için düzenlenen karavan alanında yüzlerce karavan park etti. Binlerce kişinin konakladığı kamp alanları kuruldu. Binin üzerinde bisikletçi, yüzlerce motosikletçi karnavala katıldı. Karnaval için özel yapılan ödüllü "Adana'yı Keşfet Puzzle Oyunu" 12 bin kişi tarafından oynandı. Karnavalın resmi web-sitesi NisandaAdanada.com karnaval sırasında 1.5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.